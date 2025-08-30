Chivas tendrá dura prueba ante la Máquina

Este sábado, Chivas del Guadalajara tendrán una dura prueba cuando enfrente en el Akron a la Máquina del Cruz Azulen el marco de la jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX.

De hecho, el Rebaño Sagrado tendrá una seguidilla de partidos en los que se verá si hay plantel para encarar este torneo pues después de la Máquina celeste se medirá al América, Tigres y Toluca, por lo que será vital sacar un buen resultado a partir de este fin de semana.

El cuadro de Gabriel Milito suma apenas cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y tres derrotas, por lo que el argentino tendrá que emplearse a fondo para rescatar a uno de los llamados equipos grandes.

El pasado fin de semana Chivas sacó el corazón y logró un milagroso empate (3-3) ante Tijuana, lo que da esperanzas de que puede jugar mejor y tener el funcionamiento deseado.

Aunque Nicolás Larcamón, técnico celeste, ha señalado que será un partidazo ante Chivas, la realidad es que viven polos opuestos, pues los azules les sacan 10 puntos de ventaja a los tapatíos.

América vs Pachuca, a puerta cerrada

Las Águilas del América saldrán este sábado en búsqueda de la punta de la Liga MX al enfrentar a los Tuzos del Pachuca, un rival que suele atragantarse a los de Coapa, que deberán ofrecer su mejor Futbol para salir con los tres puntos del estadio de la Ciudad de los Deportes.

La alcaldía Benito Juárez, mediante un comunicado, dio a conocer que el partido entre América y Pachuca, programado para el sábado 30 de agosto en el estadio Ciudad de los Deportes (21:00 horas) se jugará a puerta cerrada.

¿El motivo? La alcaldía informa que el América cerró la calle Indiana y esto a afectó a los residentes de las inmediaciones; sin embargo, no se detalla cuándo y dónde ocurrió.

Asimismo, la resolución podría cambiar si el América “demuestra que su personal o la empresa que presta los servicios de seguridad están debidamente capacitados y acreditados, de lo contrario no se podrán realizar los eventos a puerta abierta”.

León y Querétaro van por los tres puntos

El León recibe a los Gallos Blancos del Querétaro a las 17:00 horas en juego de la jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX. La Fiera llega a este encuentro con dos partidos seguidos sin perder; por otro lado, Querétaro está en la penúltima posición con solo 4 puntos, solo ha ganado al San Luis (3-2) en la jornada 6.

Los Tigres visitan al Santos

Los Tigres visitarán el estadio Corona en busca de arrebatarle los tres puntos al Santos Laguna, y seguir en la parte alta de la tabla general del Apertura 2025.

Los pupilos de Guido Pizarro, ante Mazatlán FC, empataron a dos goles la jornada pasada, resultado que no gustó a la afición felina por el rival al que enfrentaron.