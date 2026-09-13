Chivas va por el liderato ante Pumas

Chivas buscará adueñarse del liderato del torneo cuando enfrente a Pumas en partido de la jornada 8 de la Liga MX. Luego de comenzar la temporada con encuentros de mediana dificultad el Rebaño entra en la etapa de duelos más complicados ante Pumas, antes disputar el clásico nacional con el América la próxima semana.

El cuadro de Gabriel Milito aún no ha conocido la derrota esta temporada y por eso matará de mantener el invicto en casa y sumar a los 14 puntos que hoy lo tienen en la segunda posición de la tabla general.

Pero Pumas no se lo dejará fácil, pues después de reencontrarse con el gol y lograr un contundente triunfo ante León, los de CU buscarán confirmar que lo del pasado jueves no fue un destello de suerte y que también pueden triunfar en territorio tapatío, donde la escuadra de Esteban Solari no gana desde el Apertura 2018.

El duelo de este domingo podría ser el escenario que marque el regreso del “Chino” Huerta al Futbol mexicano luego de su paso por Europa.