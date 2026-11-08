Chivas va por liderato; León, a meterse a la Liguilla

Este domingo a las 20:10 horas, los Esmeraldas de León reciben a las Chivas del Guadalajara en el estadio Nou Camp, para cerrar la fecha 16 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Chivas tiene en la mira el liderato, mientras que León busca meterse a la Liguilla, por lo que el Guadalajara tratará de defender su invicto como visitante, en tanto que el equipo esmeralda llega de una derrota de 2-1 ante Cruz Azul y necesita sumar puntos en casa, por lo que la localía en el Nou Camp será clave para seguir sumando.

Cabe señalar que los rojiblancos son segundos con 29 unidades, las mismas que tiene el América y el Cruz Azul, definiéndose los lugares por la diferencia de goles, mientras que los Esmeraldas son octavos de la clasificación con 22 puntos.

En el último enfrentamiento, que fue en el Clausura 2026, Chivas ganó por 5-0 al León; sin embargo, el balance de los últimos encuentros favorece al club guanajuatense con tres victorias sobre el Rebaño Sagrado.

El dato importante es que Chivas no gana en el Nou Camp desde el Apertura 2023. El juego podrá verse por Fox Plus y Fox One.