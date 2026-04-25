“Cholito” está listo para brillar en SNF 11

La cartelera de Supreme Fight Night 11, programada para este sábado en el Polyforum Chiapas desde las 17:00 horas, contará con once peleas y la presencia de ocho gladiadores chiapanecos encabezados por Andrés “El Turco” Farrera, que en la estelar desafiará al campeón Ángel “Pashá” Rodríguez.

El siguiente en el orden jerárquico es Lenin “El Cholito” Gutiérrez, peleador profesional que poco a poco se va haciendo de un nombre y que intentará, ante el debutante Alan “Rally” Padilla (Puerto Vallarta), sumar su cuarta victoria.

“Estoy preparado, listo, mentalizado, enfocado en lo que tengo que hacer en mi trabajo y muy contento por la oportunidad y poder demostrar lo que tengo en mi arsenal”, aseguró el peleador en entrevista.

Gran preparación

Gutiérrez forma parte de la Black Jaguar Academy de esta capital y de la prestigiada Brazilian Warriors, con las que completó su preparación para afrontar a este rival.

“Estoy muy agradecido porque esta vez me tocó hacer campamento en Puebla con mis maestros Alessandro Costa y el profe Diego López, que son peleadores de UFC, con toda la la bandita de allá de Puebla a quienes les mando un gran saludo. Ellos me ayudaron, me presionaron en todo y muy contento, muy preparado, feliz de tener esta oportunidad y, pues, mentalizado, ya con las ganas de poder subir a la jaula”, indicó.

Finalmente, garantizó que el público verá un gran espectáculo en su pelea y en toda la cartelera preliminar de SFN 11, que arranca alrededor de las 7 de la noche.