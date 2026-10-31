Choque de invictos en la OEFA Chiapas

La Temporada Juvenil 2026 de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas completó su segunda jornada con cuatro victorias por blanqueada, resultados que mantienen a cuatro equipos con paso perfecto y preparan el escenario para una atractiva tercera fecha, en la que los líderes de ambos sectores se enfrentarán directamente.

Choques explosivos

Leones de San Cristóbal protagonizó una de las actuaciones más sorprendentes de la semana 2 al imponerse por paliza de 52-0 ante Guerreros Tuxtla, mientras que Osos de Chiapas superó por 53-0 a Toros Salvajes del Cobach 13.

Por su parte, Búhos San Cristóbal (BSC) consiguió una victoria de 50-0 sobre Armadillos de Tapachula. Borregos Salvajes también ganó por blanqueada a Raptors, con marcador de 40-0 en el terreno de juego, sin embargo, el resultado oficial quedó establecido en 29-0 debido a una sanción “forfeit” aplicada a Raptors tras su incomparecencia en la primera jornada.

De acuerdo con el reglamento, Raptors continuará participando como invitado, pero sus encuentros se registrarán oficialmente con derrota de 29-0.

Borregos y BSC lideran

En el grupo A, Borregos Salvajes encabeza las posiciones con dos triunfos y diferencia de +87 puntos, seguido por Leones de San Cristóbal, también invicto y con +81. Raptors marcha en tercero y Guerreros Tuxtla en cuarto, ambos con dos derrotas.

En el grupo B, BSC ocupa el primer lugar con dos victorias y diferencia de +94, mientras que Osos de Chiapas es segundo, con idéntico récord y +76. Armadillos de Tapachula y Toros Salvajes completan el sector, sin triunfos.

Invictos frente a frente

La tercera jornada se disputará este sábado, comenzando a las 12:00 horas en la Unidad Deportiva Indeco de Tapachula, en donde Armadillos recibirá a Toros Salvajes, ambos en busca de su primera victoria.

A las 13:00 horas, en el Deportivo San Cristóbal, Búhos enfrentará a Osos de Chiapas en un atractivo duelo entre dos equipos que tiene marca de 2-0 y que tratarán de quedarse con el liderato del grupo B.

En ese mismo escenario, a las 15:00 horas, Leones de San Cristóbal recibirá a Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey, Campus Chiapas, en otro enfrentamiento de invictos, esta vez correspondiente al grupo A. Los dos conjuntos también llegan con marca perfecta de 2-0.

La acción concluirá a las 16:00 horas en el estadio Dr. Samuel León Brindis con el enfrentamiento entre Guerreros Tuxtla y Raptors, conjuntos que buscarán su primer triunfo.