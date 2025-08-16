Choques estelares en la jornada 5

La jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX se pone intensa este sábado 16 de agosto, cuando se jueguen dos de los partidos más esperados: Tigres-América y Cruz Azul-Santos Laguna.

El primer duelo comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el estadio Universitario, cuando los felinos reciban a las Águilas. Tigres llega encendido tras una contundente goleada por 7-0 al Puebla, demostrando un poder ofensivo demoledor, con jugadores como Ángel Correa como figuras clave.

El América también marcha invicto, aunque con dudas en su rendimiento y apenas un triunfo apretado por 1-0 frente a Querétaro. El encuentro será transmitido en México por Azteca 7, además de “streaming” en plataformas como Caliente TV o Tubi.

Simultáneamente, en la Ciudad de México, el Cruz Azul recibirá a Santos Laguna en el estadio Olímpico Universitario, también a las 19:00 horas. La Máquina buscará encadenar triunfos y consolidarse en puestos de calificación, mientras Santos llega motivado luego de haber vencido a Chivas. La transmisión correrá a cargo de Canal 5 y TUDN, y por “streaming” en Vix Premium.

Ambos compromisos prometen emociones. Tigres pretende imponer su fortaleza en casa ante un América que busca reivindicarse. La contundente exhibición de los felinos los posiciona como uno de los equipos más temibles, en tanto que las Águilas necesitan demostrar que pueden competir al mismo nivel.

Cruz Azul por su parte tiene la oportunidad de aprovechar la localía para escalar posiciones en la tabla general, mientras que Santos confía en su reciente triunfo y en continuar complicando al rival con su perfil físico y su equilibrio colectivo.

Esta doble jornada será clave para las aspiraciones de varios clubes. La capacidad de Tigres para mantener el ritmo, la consistencia del América y el gran momento de Cruz Azul frente al optimismo guerrero de Santos dan forma a una tarde de pronóstico reservado y pasión en cada rincón de la cancha.