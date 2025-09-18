Chuy Corona le “entregó” la portería a su hijo

Antes de que Jesús Corona ponga punto final a su carrera como futbolista profesional, el arquero mexicano tuvo la oportunidad de vivir un emotivo momento junto a su hijo, José Miguel Corona, pues le “entregó” la portería de Xolos de Tijuana.

Fue en el partido amistoso que disputó el conjunto fronterizo ante San Diego FC en el marco del Día de la Independencia de México en donde Corona y su vástago regalaron una de las mejores fotos del balompié mexicano.

Durante la primera edición de la Baja Cup, Chuy Corona dejó su lugar en el terreno de juego (tras disputar 40 minutos del encuentro que terminó 4-2 a favor de los de la Liga MX); mismo que entregó a su hijo, que también se desempeña como guardameta.

Tras encontrarse en la zona de áreas, ambos no dudaron en fundirse en un cálido abrazo luego de que que Chuy le diera sus propios guantes para que así pueda continuar con su legado.

¿Cuándo se retirará Chuy Corona?

Cabe recordar que Chuy confirmó hace unos días que el último partido que disputará como profesional será el próximo 28 de septiembre, día en el que Xolos enfrente a Cruz Azul, su exequipo.

“No se ve regularmente que un equipo te deje retirarte de esta forma… La directiva encabezada por Jorgealberto Hank me lo ha permitido. Si se da este partido el 28 de septiembre marcaría el final de mi carrera, lo que me pone contento y motivado”, dijo en un video compartido.

¿En qué categoría juega el hijo de Chuy?

En el torneo Apertura 2025, José Miguel Corona —que apenas tiene 15 años de edad y porta el número 286— ha tenido actividad en la categoría sub-17 en donde acumula 4 juegos (todos como titular), por lo que suma 360 minutos.