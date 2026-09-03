Chuy Magaña impartirá seminario en EFA Academy

EFA Academy recibirá este viernes 4 de septiembre al destacado peleador mexicano José de Jesús Magaña Cornelio, quien estará al frente de un seminario de Jiu Jitsu y Grappling abierto a practicantes de todas las academias. La cátedra se impartirá de 19:00 a 21:00 horas.

Originario de Tabasco, Magaña ha figurado a niveles nacional e internacional particularmente en la modalidad No Gi. A lo largo de su carrera ha competido en diferentes plataformas y torneos, además de desarrollar una faceta como entrenador y promotor de nuevos talentos desde su propio proyecto de formación.

Uno de los principales escaparates de su trayectoria ha sido la Professional Grappling Federation (PGF World), en Estados Unidos, donde forma parte de Las Vegas Kings, equipo campeón de la temporada 2026. En esta organización registra 12 victorias, dos derrotas y cinco empates, además de una tasa de finalización del 85.7 por ciento.

Su estilo se distingue por la presión ofensiva y por el trabajo de sumisiones, particularmente los ataques a las extremidades inferiores y llaves de pierna, recursos que lo han convertido en un competidor peligroso dentro del Grappling No Gi. El peleador tabasqueño también ha obtenido resultados destacados en competencias como la ADCC México, Elite Submission League (ESL) y King of the Mat (KOTM).

Adán Castillejos Gallegos, director de la EFA Academy, destacó que los asistentes tendrán la posibilidad de conocer conceptos y herramientas desarrolladas en su trayectoria dentro y fuera de México, además de contribuir a una buena causa en apoyo al propio instructor, quien atraviesa actualmente un proceso personal que requiere una cirugía, por lo que la participación en el seminario representa una forma de respaldarlo durante esta etapa.

Por ello se invita a toda la comunidad del Jiu Jitsu, sin importar la academia de procedencia. La cuota de participación es de 400 pesos. Las personas interesadas pueden acudir la Extreme Fight Academy, ubicada en Circunvalación Tapachula número 216, colonia Moctezuma, en Tuxtla Gutiérrez, o bien reservar su lugar y pedir informes comunicándose al número 9611492995.