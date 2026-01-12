Cierra con éxito la etapa municipal del 3x3

La capital chiapaneca fue escenario de una intensa jornada deportiva con la conclusión de la Etapa Municipal de Basquetbol 3x3, celebrada en el parque recreativo Caña Hueca, certamen que formó parte del proceso selectivo rumbo a las Olimpiadas Nacionales Conade 2026. Durante esta actividad, la duela al aire libre se convirtió en punto de reunión para jóvenes atletas que buscaron avanzar al siguiente filtro competitivo.

Un total de 32 equipos tomaron parte en esta fase municipal, distribuidos en distintas categorías y ramas, reflejando el crecimiento sostenido que ha tenido el Basquetbol 3x3 entre la juventud tuxtleca. Cada encuentro se disputó con gran intensidad, mostrando jugadores con buena lectura de juego, velocidad en las transiciones y precisión en momentos clave.

2008–2009

En la categoría 2008–2009 varonil, el conjunto Gigantes Verdes logró asegurar su clasificación directa a la etapa estatal, imponiendo su estilo dinámico y ordenado. En la rama femenil del mismo rango de edad, MB Basket fue el equipo que consiguió el boleto, destacando por su disciplina táctica y constancia a lo largo de la jornada.

2010–2011

Para la categoría 2010–2011, Gigantes dominó en ambas ramas, varonil y femenil, confirmándose como una de las organizaciones más sólidas del certamen. Su capacidad para adaptarse al ritmo del 3x3 y aprovechar los espacios fue determinante para avanzar sin contratiempos.

2012–2013

El dominio de Gigantes también se extendió a la categoría 2012–2013, tanto en varonil como en femenil, cerrando una participación sobresaliente que les permitió colocarse directo en la fase estatal y consolidarse como referencia en el proceso municipal.

Etapa regional

Por su parte, los equipos que obtuvieron clasificación a la etapa regional también dejaron una grata impresión. En 2008–2009 varonil, Leones de JAH logró avanzar, mientras que Osos hizo lo propio en la rama femenil. En la categoría 2010–2011, Soles consiguió el pase en varonil y Leones de JAH en femenil. Finalmente, en 2012–2013, Soles avanzó en varonil y Leones de JAH cerró la lista en femenil.

Con esta etapa concluida, el Basquetbol 3x3 reafirma su presencia como una disciplina en crecimiento dentro del deporte chiapaneco, proyectando a nuevos talentos que buscarán trascender en las siguientes fases del camino rumbo a la Conade 2026.