Cierra la jornada 12 de la Liga OMA

Con partidos llenos de emoción y buen nivel competitivo se llevó a cabo la jornada 12 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA), el fin de semana, en el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos, donde los equipos protagonizaron interesantes enfrentamientos en la recta final del torneo.

Las escuadras saltaron a la cancha con el objetivo de sumar puntos importantes que les permitan mejorar su posición en la tabla general, lo que provocó duelos intensos en cada uno de los sets disputados durante esta fecha.

Femenil

En uno de los encuentros programados, Panteras consiguió una sólida victoria frente a Linces, mostrando contundencia en su ofensiva para llevarse el triunfo en dos sets con parciales de 25-22 y 25-12, resultado que le permite mantenerse competitivo en el desarrollo del campeonato.

Por su parte, Diamantes también firmó una actuación convincente al imponerse sobre Freyas en sets corridos. El conjunto ganador dominó gran parte del juego y logró salir victorioso por 25-9 y 25-22, destacando por su buena coordinación en defensa y ataque.

En otro compromiso de la jornada, Cinalex superó a Talos en un partido en el que supo manejar los momentos clave. El marcador final fue de 25-18 y 25-11, reflejando la efectividad del equipo vencedor en los puntos decisivos.

Varonil

El choque más equilibrado del día fue protagonizado por Místico VCA y Canelos Boys, quienes ofrecieron un enfrentamiento muy disputado que se extendió hasta el tercer set. Conejos se llevó el primer parcial por 25-19; sin embargo Místico reaccionó para empatar el duelo con el mismo marcador, en el segundo episodio. Finalmente, en el set definitivo, Conejos Boys pudo asegurar la victoria con un 15-11, cerrando así uno de los partidos más emocionantes de la jornada.

Con estos resultados concluyó una nueva fecha del certamen, que continúa desarrollándose con gran participación de escuadras locales que buscan destacar en esta tradicional competencia del Voleibol capitalino.

La Liga OMA se ha consolidado como uno de los espacios más importantes para la práctica y la promoción de esta disciplina en Tuxtla Gutiérrez, reuniendo semana a semana a jugadores que mantienen vivo el espíritu competitivo y el compañerismo en cada encuentro.