Cierran con 48 medallas y 16º general

Con un total de 48 medallas, 24 de oro, 16 de plata y ocho de bronce, Chiapas registró una de las mejores actuaciones de su historia en la Paralimpiada Nacional, cuya edición 2026 se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con cifras oficiales del Instituto del Deporte, esta fue la primera vez que la entidad subió al pódium en todos las disciplinas en los que participó, ubicándose en decimosexto del medallero general, además de superar por diez oros y siete medallas el resultado del año pasado.

Los deportes con mejor rendimiento fueron el Paratenis de Mesa y el Paraciclismo, ambos con una cosecha de seis metales dorados y dos de plata. También destacó el Parapowerlifting con cinco oros y una plata, mientras que el Paratletismo cosechó tres oros, tres platas y dos bronces.

La Paranatación lució con dos metales dorados, cinco platas y tres bronces, la Boccia sumó un oro, tres platas y un bronce. Finalmente, el Paratriatlón dio un metal áureo, y con un bronce cada una figuraron el Basquetbol sobre Silla de Ruedas y el Golbol.

Crecen en participantes

La delegación estatal estuvo integrada por un total de 56 atletas, 17 guías y 12 entrenadores, distribuidos en las disciplinas de Basquetbol sobre Silla de Ruedas, Boccia, Golbol, Paratletismo, Paraciclismo, Paranatación, Parapowerlifting, Paratenis de Mesa y Paratriatlón.

Chiapas fue, de hecho, el estado que registró el mayor aumento de participación en los últimos dos años, al pasar de 19 atletas en el 2024 a 56 deportistas este año, un incremento de prácticamente un 200 %, sumando 89 medallas en este lapso.