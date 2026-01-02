Cierran el año con la Carrera San Silvestre

Con una notable respuesta de la comunidad atlética, el 31 de diciembre se llevó a cabo la Carrera San Silvestre Tuxtla 2025, "La última y nos vamos", justa pedestre que celebró su décima edición y que volvió a consolidarse como una de las competencias más representativas para despedir el año en la capital chiapaneca.

Desde temprana hora, y pese a un clima cambiante, cientos de corredores se dieron cita en la zona poniente de Tuxtla Gutiérrez para participar en las distancias de 5 y 10 kilómetros, recorriendo calles céntricas en un ambiente marcado por el entusiasmo, la convivencia y el espíritu deportivo.

Antes del banderazo de salida, Sofía Espinoza Abarca, esposa del gobernador Eduardo Ramírez, dirigió un mensaje de aliento a los atleta, destacando la importancia de cerrar el año activos y con energía positiva, lo que fue recibido con aplausos por parte del contingente.

Los mejores

En lo deportivo, la jornada dejó actuaciones destacadas desde los primeros minutos. En la modalidad de 5 kilómetros silla de ruedas, Samuel Ramos fue el primero en cruzar la meta tras detener el cronómetro en 17 minutos, mostrando gran determinación a lo largo del recorrido. En la libre 5 km varonil, el triunfo correspondió a Benjamín Gallegos, mientras que en la rama femenil la más rápida fue Dareka Pantoja, quien impuso su ritmo en el tramo final.

La prueba estelar de los 10 kilómetros tuvo como gran protagonista a Jorge Luis Guízar, quien se adjudicó la victoria en la categoría libre varonil con un tiempo de 32 minutos con 5 segundos, ingresando a la meta con los brazos en alto. En esta misma distancia, Moisés Ureñas dominó la categoría master, en tanto que Raúl Rangel hizo lo propio en veteranos.

Por el lado femenil, Aurora González se quedó con el primer sitio en la libre 10 km, seguida de una sólida actuación en master de Candelaria Gómez, en tanto que Luisa Ramírez se proclamó vencedora en la división veteranos, completando así un cuadro de ganadoras que dio brillo a la competencia.

Al finalizar, los corredores fueron recibidos con medalla conmemorativa, cerrando una edición más de la Carrera San Silvestre Tuxtla, que reafirma su tradición como el mejor cierre deportivo del año en la capital chiapaneca.