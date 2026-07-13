Cierran filas rumbo al Nacional CL 2026

El Delfín de Chiapas tendrá presencia en el Campeonato Nacional de Natación Curso Largo 2026, con una selección de 16 atletas que competirán del 15 al 19 de julio en la alberca olímpica del Complejo Deportivo Kukulcán, en Mérida, Yucatán.

El representativo tuxtleco estará dirigido por la entrenadora en jefe Amanda Moguel Rodríguez, con Lily Anzueto Moguel como entrenadora asistente.

Seleccionados

En 13-14 años competirán Ana Paola Cáceres Nanguse, Regina Escobar Cruz, Renata Esquinca Santiago, Alexia Michelle Nandayapa Vidal, Tadeo Bustillos Sánchez, Maximiliano Domínguez García, Sebastián Ortega Anzueto y Evann Andrés Pérez López.

La categoría 15-16 contará con Valentina Escobar Cuesta, Valentina Guadalupe Espinosa Guzmán, Ian de la Rosa Cruz y Diego Hernández González. En 17-18 participarán Ariadna Sarmiento Monzón, Quiana Tovilla Santiago y Rodrigo Escobar Cruz, mientras que Héctor Rad Solís representará al club en 19 años y mayores.

Los chiapanecos tendrán actividad en pruebas de libre, pecho, dorso, mariposa y combinado individual, con distancias desde 50 hasta mil 500 metros.

Cinco días de competencia

Las pruebas de 50 a 400 metros tendrán eliminatorias desde las 09:00 horas y finales a partir de las 17:30. Los 800 y mil 500 metros libre se disputarán bajo el formato de finales contrareloj.

El certamen reunirá a competidores tendrá un límite de mil participantes. Los tres primeros lugares de cada prueba, categoría y rama recibirán medallas; además, se otorgarán placas o trofeos a campeones y subcampeones individuales, así como reconocimientos a los clubes con mayor número de preseas y mejor puntuación.