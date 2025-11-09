Cierran la fase regular del Apertura 2025

La fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX llega a su fin con el partido Santos-Pachuca, el cual servirá para acomodar a los contendientes del Play-in.

Los hidalguenses tienen ya su boleto, pero buscarán cerrar de manera más digna esta parte del campeonato, mientras que el conjunto de La laguna tiene más en mente consolidar un proyecto de cara al siguiente campeonato.

Ambos conjuntos han tenido un mal desempeño, pero que el sistema de competencia les otorgue otra oportunidad es maquillar su pésima temporada.

Ninguno de los dos es contendiente y lo mejor sería concentrarse en el periodo vacacional de invierno para replantearse muchas cosas y tratar de ofrecer una mejor cara en la siguiente competencia.

Jaime Lozano ha tenido un desempeño mediano con los Tuzos; la jornada pasada perdieron en casa ante el Guadalajara y los relegó a la fase de reclasificación; el Santos, al mando del español Francisco Rodríguez Vílchez, fue goleado 4-1 por el Necaxa la jornada 16.

A ambos cuadros les caería de maravilla la victoria, pero el perdedor no hará drama debido a que es la tendencia. Un empate sería más decepcionante para los dos.

El duelo Santos-Pachuca corresponde la jornada 17 de la Liga MX y se jugará a las 17:00 horas en el TSM Corona; el árbitro central será Marco Antonio Ortiz Nava y sus asistentes Michel Alejandro Morales Morales y Jaime Adrián Villasana Carrasco.