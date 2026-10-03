Cierran temporada con gran fiesta en CDMX

Nascar México Series confirmó su regreso a la Ciudad de México para disputar el próximo 8 de noviembre la última fecha de la temporada 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde también se definirán los campeonatos de Challenge Series y Trucks Series.

Durante la presentación, Jimmy Morales, director general de Nascar México Series, destacó la importancia de volver a la capital después del éxito alcanzado recientemente en Aguascalientes.

“Regresamos a la capital del país con el mejor campeonato que tiene Nascar fuera de las fronteras de Estados Unidos”, señaló Morales, quien recordó que la fecha hidrocálida reunió a más de 35 mil espectadores y confió en que la combinación Nascar México Series-SpeedFest repetirá una gran convocatoria.

Gerardo Luis del Castillo, director ejecutivo de Grupo Rentable, aseguró que existía interés por concretar nuevamente la unión entre ambas organizaciones. “Sabemos de la cantidad de seguidores que tiene Nascar México Series y por eso era importante volver a hacer algo de manera conjunta”, explicó.

Tres títulos en juego

Enrique Limón, director comercial de Grupo Rentable, resaltó que la cita tendrá un ingrediente deportivo especial: “Será tan importante esta carrera que allí se definirán los campeonatos de Nascar México Series, Challenge Series y Trucks Series”. La jornada terminará además con un programa musical encabezado por DJ Shei, LTD Rock, La Lupita, Jotdog y Azul Violeta.

Rubén García Jr., cinco veces campeón de Nascar México, indicó que su objetivo es llegar al Hermanos Rodríguez con posibilidades de conquistar una sexta corona. “Estoy buscando llegar a la final con esa posibilidad y para ello hay que ver qué pasa en las dos carreras de Yucatán”, expresó.

Por su parte, Eloy Sebastián López llega motivado después de ganar la primera fecha del Chase. “Ahora viene lo importante, que es mantenerme entre los líderes y así poder llegar a Nascar México Series-SpeedFest con la posibilidad de conseguir mi primera corona”, afirmó.

Sol Díaz, piloto de Trucks Series, señaló que subir al podio en el Hermanos Rodríguez sería un sueño y agregó que actualmente atraviesa una etapa de aprendizaje y adquisición de experiencia.