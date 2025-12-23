Cierre espectacular para el 2025

La Lucha Libre en Tuxtla Gutiérrez tendrá un cierre de año a la altura de su tradición con una función navideña, programada para el jueves 25 de diciembre, a partir de las 18:30 horas, y que reunirá a gladiadores locales y nacionales en una noche cargada de emociones.

El Deportivo Roma será el escenario donde se ponga fin al calendario anual, ofreciendo una cartelera completo que combina campeonatos, luchas estelares y enfrentamientos de alto impacto, diseñados para brindar un espectáculo familiar en el marco de las celebraciones decembrinas.

La batalla principal de la noche será un triangular suicida por el campeonato de peso completo: Imperio, Venom Black Jr. y Bulldozer pondrán en juego no solo el título, sino el orgullo y la jerarquía sobre el ring, en un duelo que promete intensidad de principio a fin.

En la lucha semifinal, el público será testigo de un choque de poder con la presentación de La Facción Ultraviolenta, integrada por Murcy Jr., Mexicano y Príncipe Zoque, quienes se medirán con una tercia que buscará frenar su dominio en una confrontación de alto voltaje.

El cartel incluirá un atractivo combate de consagrados contra jóvenes, con Turipache 2000, Dantalion y Rey del Barrio enfrentando a Steelman, Príncipe Torbellino y Gladiador Jr., combinando experiencia y dinamismo en el cuadrilátero.

Las luchas de relevos mixtos y atómicos complementarán la función, destacando la participación de elementos como Kisha Catt, Águila Dorada y Dr. Electro, así como Súper Chespi, Hijo de Remolino, Toxic Woman y Tharros, además del enfrentamiento de Lobo Azteca, Guerrero Supremo Jr. y Terremoto Jr. contra Black Drago, Cometa 2025 y Rebelde Boy.

Con este cartel, la Lucha Libre local cerrará el año reafirmando su vigencia y arraigo, despidiendo el 2025 con una velada que promete adrenalina, tradición y espectáculo para todos los aficionados.