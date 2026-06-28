Cierre trepidante en el Héroes Bonampak

Una explosiva fecha 16 se vislumbra para el Torneo Héroes Bonampak, con siete emocionantes encuentros a celebrarse en la cancha del parque del Oriente, este domingo desde las 9 de la mañana.

Después de dos jornadas consecutivas de partidos pendientes, que han permitido esclarecer las posibilidades reales de los clubes por un lugar en la Liguilla, llega la recta final del torneo que organiza la Liga Guerrero Zoque, donde Ice Cars FC se perfila para terminar como el líder general.

El cuadro motorizado cuenta con 41 unidades —cuatro por delante de su más cercano perseguidor— y en este sesión enfrentará a uno de los equipos sotaneros de la tabla general, Cafecito con Leche (6 puntos), en duelo pactado para las 3 de la tarde.

Encuentros cruciales

Pero donde existe mayor foco de atención es en la batalla por el subliderato general, entre Cayuco FC y Águilas FC. Los primeros van en segundo lugar, con 37 unidades, mientras que las aves tienen 35 puntos.

Cayuco FC se medirá en esta jornada con un cuadro que ha sido animador del campeonato, Deportivo Enbe, que marcha en sexto puesto, con 28 unidades. El partido será a las 11 de la mañana. Por su parte, Águilas FC, tercero de la tabla, tendrá acción una hora antes contra Rayados Diarios FC, que aparece en octavo con 21.

Otro equipo que busca subir en la tabla es el Santos FC, que de momento es cuarto, con 33 puntos, y ante Ambulancias Colibrí FC, noveno, con 17, intentará ganar y que una combinación de resultados lo lleve al tercer escalón.

Otros encuentros

La sesión dominical abre a las 9 de la mañana con el choque entre AC Milán y Real Brasil, dos equipos que han tenido una campaña irregular. Sin embargo, los italianos están en zona de Liguilla, en séptimo lugar, con 22 puntos, mientras que los brasileños se ubican en el décimo, con 17.

Al mediodía, Jaguares FC (13º) buscará dar la sorpresa ante Aston Villa (31º), y al terminar será el turno de La Bandita (11º) contra Santa Cruz (12º).