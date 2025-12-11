Cinalex marca el paso en la femenil

El cuadro de Cinalex comanda la tabla de posiciones correspondiente a la categoría femenil primera A del Campeonato de Copa 2025 de La Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez. La competencia, caracterizada por su equilibrio y exigencia deportiva, mantiene a diez equipos inmersos en una lucha continua por permanecer en zona alta y asegurar su clasificación. La actividad del 6 de diciembre dejó claros movimientos y reforzó la tensión competitiva que se vive en cada jornada.

Cinalex aparece como el conjunto más sólido del certamen. Con siete partidos disputados y una cosecha de quince puntos, producto de cinco victorias y dos derrotas, se aferran al liderato con un funcionamiento que destaca por su disciplina en defensa, su correcta lectura en las transiciones y un ataque metódico capaz de desgastar a cualquier oponente. Su desempeño no solamente las tiene en la cima, sino que confirma su estabilidad en los momentos clave.

Muy cerca continúa Gacelas, que con trece unidades se ubica como un serio contendiente al título. Su propuesta se basa en una ofensiva coordinada que le ha permitido resolver encuentros complicados, además de una estructura táctica que reduce errores y mantiene presión constante sobre las rivales. Su regularidad ha sido determinante para que permanezcan entre las mejores del torneo.

Tercer sitio

En el tercer escalón aparece Secretaría de Educación con once puntos, mostrando un equilibrio interesante entre experiencia y juventud. El equipo ha sabido adaptarse a distintos estilos de juego y ha encontrado en la recepción y la construcción rápida de jugadas sus mejores herramientas. Sus cuatro triunfos las tienen plenamente en la disputa por los primeros lugares y con aspiraciones intactas para cerrar fuerte la fase regular.

Queens, con diez puntos, sigue siendo un cuadro competitivo que aprovecha su buena comunicación en la cancha para ajustar sobre la marcha y remontar. Amazonas, con nueve unidades, se consolida como un rival complicado: su estilo frontal, sumado a una defensa comprometida, lo convierte en un equipo que puede desestabilizar a cualquier conjunto del bloque alto.

Parte media

En la parte media aparecen Aztecas, Leonas y Club Adlers, escuadras que han mostrado progresos en distintas facetas pero que todavía buscan una mayor consistencia para escalar posiciones. Su margen de error disminuye conforme avanza el torneo, por lo que cada set ganado será crucial en la segunda mitad del calendario. Finalmente, Guerreras A Team y Catleyas cierran la tabla, aún sin puntos, obligadas a mejorar su rendimiento para no quedar rezagadas en la recta final.

La categoría femenil primera A continúa ofreciendo partidos de gran intensidad y un nivel técnico que crece jornada tras jornada. El Campeonato de Copa 2025 promete un cierre vibrante, con varios equipos aún en posibilidad de alcanzar la cima y con una paridad que permite pensar que la definición del título podría extenderse hasta la última fecha.