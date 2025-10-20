Cinco mil corredores en la justa Ceramat 2025

La capital chiapaneca vivió una auténtica fiesta deportiva con la realización de la Carrera Ceramat 2025, evento que logró reunir a 5 mil 300 participantes en una jornada que combinó el espíritu competitivo con la convivencia familiar. Desde las primeras horas de este domingo, las calles de Tuxtla Gutiérrez se llenaron de color, energía y emoción, marcando una nueva edición exitosa de una de las carreras más esperadas del año.

El punto de partida se ubicó en las instalaciones de Ceramat Sexta Norte, donde cientos de corredores comenzaron a concentrarse desde antes de las seis de la mañana. A las 7:00 en punto, con el banderazo de salida, inició el recorrido que comprendió un trayecto de cinco kilómetros hasta llegar a la meta instalada en Ceramat Periférico Sur.

Durante todo el trayecto, los atletas mostraron determinación y entusiasmo, acompañados por grupos de animación, familiares y amigos que alentaban en distintos puntos del recorrido. La organización destacó por su puntualidad, seguridad y atención a los participantes, con hidratación disponible en varios sectores, asistencia médica y apoyo vial por parte de las autoridades municipales y de tránsito.

Medallas

Los competidores recibieron una medalla conmemorativa al cruzar la meta, símbolo del esfuerzo y dedicación que caracterizó a esta edición. Además, los primeros lugares de cada categoría obtuvieron premios en efectivo, como reconocimiento a su desempeño dentro de las diferentes ramas.

Ganadores

En la categoría Libre Varonil (15 a 39 años), el primer lugar fue para Javier Alonso de la Cruz Ángel, seguido de Benjamín Zúñiga Antonio y César Alfonso Toledo Santos, quienes completaron el podio con un cierre muy reñido. En la rama Libre Femenil, la campeona fue Erika Yarely Aguilar Hernández, mientras que Ana Elizabeth Sánchez Ruiz y Jahaira Denisse Lami López ocuparon la segunda y tercera posición respectivamente.

Por su parte, en la categoría Máster Varonil (40 años en adelante), el triunfo fue para Óscar Uziel Vázquez Parra, dejando en segundo sitio a Arturo Marroquín Calvo y en tercero a Jorge Daniel Tovilla Pérez. En la rama Máster Femenil, la ganadora fue Candelaria Gómez Guzmán, seguida de Aida Zamora Diéguez y Nadia Molina Hernández, quienes demostraron que la experiencia también es sinónimo de resistencia y pasión.

En las categorías infantiles, los más pequeños también tuvieron su momento de gloria. En la Infantil Femenil (8 a 14 años), el primer lugar correspondió a Keiry Valeria Vázquez Hernández, mientras que Josseline Alvarado Roblero y Camila Zoe Rodas Alcántar completaron el podio. En la rama Infantil Varonil, el ganador fue Axel Enrique Gómez Sosa, seguido de Diego Elvin Ovando García y Luis Arturo López Castellanos.

Otro momento emotivo fue el de la categoría Sillas de Ruedas, donde los atletas demostraron una fortaleza admirable. En la rama varonil, el primer lugar fue para Natan Morales Velázquez, segundo para Samuel Ramos Macías y tercero para Jorge Alberto Pérez de la Cruz. En la rama femenil, Elizabeth Monzón González se llevó el triunfo, siendo ovacionada por el público que reconoció su ejemplo de perseverancia.

Con la meta cumplida, los corredores recibieron su medalla con satisfacción, mientras los ganadores posaban orgullosos con sus trofeos y premios en efectivo. Sin duda, esta edición dejó claro que el deporte sigue siendo un motor de inspiración en Tuxtla Gutiérrez.