Cinco puntos claves para iniciar

El “coach” Juan Gabriel Díaz compartió cinco tips básicos para emprender este nuevo año, esenciales para no fallar en el intento de llevar una vida saludable. El primero es consumir agua. “Somos de las personas que no consumimos agua, y el agua es el 70 % de nuestro líquido”, advierte.

El segundo es dormir bien, pues aumenta la la liberación de la hormona de crecimiento y disminuye los niveles de cortisol que provocan el estrés. El tercero se refiere a algo elemental: mejorar la calidad de los alimentos.

“No te excedas en alimentos que realmente van a producir o ejercer un efecto secundario como colesterol, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e inclusive prehipertensión o hipertensión”, aconseja, y agrega que si te pones a dieta, recurras a un nutriólogo.

El cuarto tip es hacer ejercicio, ya que “la práctica de ejercicio, está comprobado científicamente que crea mejores individuos a nivel salud, a nivel sociedad, y eso ayuda muchísimo, se incrementa la capacidad y la calidad de vida de las personas”.

El quinto punto es establecer objetivos bien claros. “No sueñen con algo que no es; el objetivo bien claro es ser determinante en ciertos patrones y decir ‘va, en 3 meses tengo que mejorar mi colesterol, en 3 meses tengo que mejorar mi capacidad física, en 3 meses tengo que tener una salud súper estable’”, indica.