Cinco representantes en Milán-Cortina

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 marcarán una nueva página para el deporte mexicano. Del 6 al 22 de febrero, México tendrá presencia con cinco atletas mexicanos en tres disciplinas distintas, en lo que será la undécima participación de México en Juegos Olímpicos de Invierno.

¿Cuántos atletas mexicanos competirán?

La delegación mexicana está integrada por cinco deportistas, quienes competirán en Patinaje Artístico, Esquí Alpino y Esquí de Fondo. El grupo está encabezado por Donovan Carrillo, designado como abanderado de México, quien se convirtió en el segundo atleta mexicano en participar de manera consecutiva en Juegos Olímpicos de Invierno.

El regreso de México al Patinaje Artístico

El representante de México en Patinaje Artístico sobre Hielo tuvo actividad en Milán-Cortina 2026 tras su participación en Beijing 2022, donde puso fin a una ausencia de 30 años sin patinadores mexicanos en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Sarah Schleper

Esquiadora nacida en Colorado y nacionalizada mexicana, volverá a representar a México en Esquí Alpino. A sus casi 47 años, participará por séptima ocasión en los Juegos Olímpicos de Invierno, lo que la coloca como una de las atletas con mayor número de participaciones olímpicas dentro de la delegación mexicana.

Lasse Gaxiola y su debut

El joven atleta de 18 años tendrá su debut olímpico en el Esquí Alpino varonil. Tuvo su primer acercamiento a una competencia internacional cuando apareció en un Mundial de Esquí, luego de que su madre concluyera una prueba cargándolo en brazos.

Regina Martínez

Médico de profesión, descubrió su interés por el Esquí de Fondo mientras estudiaba medicina en Minnesota. Al saber que ninguna mujer mexicana había logrado clasificar a esta disciplina en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, convirtió ese dato en su objetivo deportivo.

Allan Corona

Esquiador mexicano que reside en Noruega, inició su desarrollo deportivo en el Esquí de Fondo hace cuatro años. Ha representado a México en el Campeonato Mundial de Esquí de Fondo en 2023 y 2025, lo que le permite llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 con experiencia en competencias internacionales.