Cintalapa corona a nuevos campeones

En un duelo vibrante que se definió en los últimos minutos, la escuela primaria Ángel Albino Corzo se proclamó campeona de la final varonil del Futbolito Bimbo 62 Aniversario, luego de imponerse en un espectacular marcador de 5-4 ante la escuela Ignacio Manuel Altamirano.

El encuentro, disputado en el estadio municipal de Cintalapa, mantuvo a los asistentes al borde de sus asientos debido a la intensidad y el constante intercambio de goles entre ambos conjuntos.

Elizabeth Meza Sánchez, coordinadora de la región Itsmo-Costa-Sierra, informó que el equipo campeón es originario de la colonia José María Pino Suárez de Jiquipilas. La escuadra logró la victoria gracias a las anotaciones de Kalec Gómez Cruz, quien firmó un doblete, además de los tantos de Isaac Palacios Rodríguez, Luis Rodríguez Cruz y Jordi Clemente Cigarroa. Del lado rival brilló Axel Santos con 3 goles, mientras que Andry Hernández hizo el otro tanto.

En la rama femenil, la escuela Rodulfo Figueroa Esquinca se posicionó como líder al dominar la fase de grupos, resultado que le permitió asegurar su clasificación a la siguiente etapa del torneo, perfilándose como uno de los equipos favoritos en la sede que está a cargo del profesor Alejandro Cortés.

Acciones en Tonalá

Por otra parte, en la sede de Tonalá la competencia continúa y en la categoría femenil las primarias Revolución Mexicana y Diego Rivera se mantienen empatadas en la cima, con seis unidades cada una, dejando todo su definición en la última jornada de la fase de grupos, programada para el 19 de marzo.

En la rama varonil, el panorama también es cerrado, pues el grupo 1 presenta un empate en puntos entre las escuelas Belisario Domínguez Palencia y Joaquín Miguel Gutiérrez Canales, aunque esta última cuenta con ventaja en la diferencia de goles.

Mientras tanto, en el grupo 2, la primaria Fray Antonio Matías de Córdova encabeza la clasificación con paso firme, aunque todavía restan encuentros por disputarse bajo el formato de ida y vuelta, lo que mantiene abiertas todas las posibilidades rumbo a la gran final.