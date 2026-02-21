Cintalapa recibirá el Estatal 2010 Varonil

Del 1 al 3 de mayo, el municipio de Cintalapa será sede del Campeonato Estatal categoría 2010 Varonil, certamen que reunirá a los mejores representativos del estado en busca de conformar la selección Chiapas que competirá en la fase nacional.

El torneo tendrá carácter selectivo, por lo que cada encuentro será determinante para los jugadores que aspiran a vestir los colores estatales en el Campeonato Nacional organizado por Ademeba y programado para celebrarse en Durango.

Durante tres días, Cintalapa concentrará el talento juvenil del Basquetbol chiapaneco en una categoría clave para el proceso formativo. Los equipos deberán mostrar fundamentos sólidos en defensa, correcta ejecución en transición ofensiva y disciplina táctica en momentos de presión, aspectos que serán evaluados para la integración del representativo estatal.

La generación 2010 ha mostrado crecimiento en torneos municipales y regionales, por lo que este estatal representa el filtro definitivo para medir el nivel real de cada conjunto. Se espera una alta intensidad en la duela, con partidos cerrados en los que la toma de decisiones y el control del ritmo marcarán la diferencia.

Detección de talento

El certamen es impulsado por Ademeba Chiapas, organismo que mantiene la labor de estructurar procesos formativos y fortalecer el desarrollo del Basquetbol en la entidad. El objetivo principal es integrar un equipo equilibrado, con profundidad en cada posición y capacidad para competir ante las potencias del país.

Además de la búsqueda del título estatal, el enfoque estará en detectar talento con proyección, disciplina y compromiso colectivo, elementos indispensables para aspirar a un papel destacado en la justa nacional.

De esta forma Chiapas reafirma su intención de consolidarse en el mapa competitivo del Basquetbol federado, apostando por una generación que buscará trascender en el escenario nacional y representar dignamente al estado.