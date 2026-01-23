Cintalapa se alista para el Gran Premio 2026

Todo está listo para la celebración del Gran Premio Orgullo Charro 2026, evento de categoría AAA que se llevará a cabo en el marco de la Feria de la Candelaria, teniendo como sede el lienzo de la Expo Ganadera de Cintalapa de Figueroa, donde se espera una destacada respuesta de los aficionados al deporte nacional por excelencia.

La competencia se desarrollará del 31 de enero al 2 de febrero, fechas en las que se pondrá en disputa un automóvil nuevo de paquete para el conjunto campeón, según dieron a conocer los integrantes del comité organizador, conformado por Alonso Barba, Lorenzo Guarneros y Ceín Martínez Caballero.

Con el objetivo de brindar mejores condiciones al público, los organizadores informaron que se hacen trabajos de mejora en distintas áreas del inmueble, destacando la ampliación de baños, adecuación de la zona de restaurantes, así como de espacios comerciales, buscando mayor comodidad para las familias que acudan durante los días de feria.

Hasta el momento, el Torneo de Feria Gran Premio Orgullo Charro 2026 cuenta con la confirmación de diez equipos, de los estados de Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. De acuerdo con la convocatoria, el automóvil será entregado únicamente si se logra reunir un total de 15 escuadras inscritas. De no cumplirse esta condición, se otorgará una bolsa económica proporcional.

Al respecto, Alonso Barba señaló que actualmente el premio para el campeón asciende a 180 mil pesos, subrayando que la intención principal es completar el número requerido de equipos para poder entregar el vehículo como premio mayor.

El comité organizador también dio detalles de la premiación, que incluye 35 mil pesos para el segundo lugar y un par de monturas para el tercer puesto. En la narración de las competencias de la categoría fuerte estará Trini Peralta, quien acompañará las acciones durante los primeros tres días del certamen.

Por último, Indicaron que seis conjuntos avanzarán a las finales en ambas categorías, y que el acceso al lienzo tendrá una cuota de recuperación, destinada a continuar con las mejoras de la sede, contando además con un operativo de seguridad durante toda la feria.