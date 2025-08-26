Cintalapa vibra con el Torneo Mixto 2008

La duela del Parque Santo Domingo fue escenario de un verdadero festejo deportivo con el Torneo Mixto 2008 y Menores, organizado por el Club Unidos por el Baloncesto Chiapaneco (Cubch), en coordinación con el Ayuntamiento de Cintalapa. Equipos de diferentes municipios del estado se dieron cita para compartir su pasión por el “deporte ráfaga”.

El certamen, de la categoría conocida como “pañales”, logró reunir a familias enteras que acompañaron a los jóvenes jugadores, creando un ambiente inigualable de apoyo y entusiasmo. La presencia de padres y madres alentando cada jugada se convirtió en un elemento esencial para el éxito del torneo, que cumplió su objetivo principal: promover el Basquetbol desde edades tempranas y reforzar valores como la disciplina, el compañerismo y el respeto.

Durante la inauguración, autoridades municipales y del deporte estatal estuvieron presentes para reconocer el trabajo organizativo del Cubch, encabezado por Nelly Chacón, quien agradeció al municipio por abrir sus puertas y respaldar un evento que impulsa el desarrollo del Baloncesto en todo el estado. “Es satisfactorio ver cómo crece el Basquetbol en Chiapas, y Cintalapa ha sido un gran aliado para que esto sea posible”, señaló la dirigente.

Despliegue de talento

El nivel mostrado en cada encuentro sorprendió a propios y extraños. Con duelos llenos de intensidad, equipos como Alecam Tuxtla, Águilas Jiquipilas, Cuervos Tuxtla, Mustangs Tuxtla, Kings Cintalapa, Coyotes Cintalapa y Caimanes Tapachula demostraron que el talento joven del estado promete grandes satisfacciones a futuro. En este marco, Caimanes Tapachula brilló al culminar invicto, un logro que refleja el crecimiento de esta disciplina en la región del Soconusco.

El festival concluyó con la premiación para todos los equipos participantes, en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Con esto, Cintalapa reafirma su compromiso con el Basquetbol y con las nuevas generaciones, consolidándose como un referente en la organización de eventos que fomentan el deporte y la integración social.