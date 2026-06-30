Cintalapa vive una gran fiesta de la amistad

El lienzo charro Herón Ramos Camacho de Cintalapa de Figueroa fue escenario de una intensa jornada de Charrería con la celebración del II Pialadero y Coleadero de la Amistad 2026, certamen que reunió a destacados exponentes de diversas regiones de Chiapas para fortalecer su preparación rumbo a la segunda fase del Campeonato Estatal Charro 2026.

Desde temprana hora, el Rancho San José MG, propiedad de Marconi García, recibió a competidores, familiares y aficionados que disfrutaron de un ambiente de convivencia, deporte y tradición, consolidando este evento como uno de los más atractivos del calendario previo al estatal.

Representantes

Al llamado acudieron representantes de Las Margaritas, La Trinitaria, Comitán, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla y del municipio anfitrión, quienes protagonizaron una competencia de alto nivel en las diferentes suertes convocadas.

La actividad comenzó con el coleadero infantil, donde los más pequeños demostraron que el futuro de la Charrería chiapaneca está en buenas manos. Gustavo Jorge Sánchez Aldana Acosta conquistó la categoría dientes de leche al sumar 34 puntos, mientras que Gilberto Rojas Peña se quedó con el primer lugar del sector infantil A gracias a sus 28 unidades.

Posteriormente se desarrolló el pialadero, disciplina que reunió a 11 especialistas. César Burguete Montesinos se llevó el triunfo con 27 puntos tras concretar dos piales efectivos en tres oportunidades. El segundo puesto correspondió a Alfredo Ruiz Ramos, quien acumuló 17 luego de acertar un pial en su primera intervención.

Las emociones continuaron con el coleadero categoría AA, donde intervinieron 24 competidores. El cintalapaneco Hugo Meza Velázquez volvió a demostrar su calidad y se proclamó bicampeón del certamen con 39 puntos, producto de dos derribes de 14 unidades y uno de 11. Federico Martínez, representante de Tuxtla Gutiérrez, finalizó en la segunda posición con 38, mientras que Álvaro Villar, originario de Las Margaritas, completó el podio con 34.

La jornada concluyó con el coleadero categoría AAA, reservado para los coleadores de mayor experiencia. En esta división participaron 14 exponentes, quienes debían alcanzar al menos 18 puntos para acceder a su última oportunidad. Marconi García Ramos hizo valer su condición de local para quedarse con el campeonato al registrar 43 unidades, resultado de dos derribes de 15 y uno de 13. El subcampeonato fue para Patrocinio Ramos con 38, mientras que el comiteco Manolo Bermúdez ocupó el tercer sitio al finalizar con 37.

Cierre

Además de la actividad deportiva, los asistentes disfrutaron un ambiente completamente familiar, amenizado por la agrupación Norteño Cuarto de Milla, que puso el toque musical durante toda la jornada. El torneo fue sancionada por Carlos Dámaso y Jaime Rabanales, mientras que la narración corrió a cargo de Iván Agüero, de A Galope Tendido.

Con una notable participación y un alto nivel, el II Pialadero y Coleadero de la Amistad confirmó el buen momento que vive la Charrería en Chiapas, fortaleciendo la preparación de los competidores que buscarán destacar en el próximo Campeonato Estatal Charro 2026.