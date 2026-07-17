Circuito Coyotes nace con grandes expectativas

Con una atractiva bolsa de premiación, un formato dinámico de competencia y la participación de algunos de los mejores equipos de la entidad y de estados vecinos, el Circuito Coyotes de Charrería 2026 iniciará actividades del 17 al 19 de julio en el lienzo de la Unión de Asociaciones de Charros de la Capital, ubicado detrás del Foro Chiapas, con el objetivo de convertirse en uno de los certámenes más importantes del calendario charro en la entidad.

La organización del evento corre a cargo de Ganadería Fereducam, en coordinación con familiares y amigos, quienes diseñaron un campeonato de cinco fases que culminará durante la Feria Chiapas 2026, donde se disputará la gran final con las escuadras que hayan logrado avanzar a lo largo del serial.

El torneo contará con las categorías AA y AAA, además de un atractivo coleadero, disciplinas que repartirán importantes premios económicos. En ambas categorías se entregarán 100 mil pesos al equipo campeón, siempre y cuando se cumpla el requisito de contar con ocho participantes por sector. Asimismo, los segundos y terceros lugares recibirán placas conmemorativas, mientras que los mejores competidores individuales obtendrán hebillas especiales al finalizar las cinco etapas.

Competencia

El formato de competencia estará inspirado en el sistema Charros de Acero, utilizado recientemente con éxito en el Torneo Charro AFA. Los equipos disputarán enfrentamientos directos y el ganador de cada charreada obtendrá automáticamente su pase a la final de la fase correspondiente, la cual reunirá a cuatro escuadrones el domingo. Los gastos de organización de cada final serán cubiertos por la sede.

La evaluación de las competencias se realizará bajo el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Charrería, con un cuerpo de tres jueces apoyados por el circuito cerrado de televisión de A Galope Tendido, además de locutores, comisión deportiva, calígrafo y personal especializado para garantizar el correcto desarrollo del certamen.

Los sábados también se efectuarán coleaderos, con una bolsa mínima de 15 mil pesos a repartir entre los tres primeros lugares, siempre que participen al menos 20 competidores. Al concluir el circuito, los cinco coleadores con las puntuaciones acumuladas más altas disputarán la gran final, donde nuevamente estarán en juego 15 mil pesos para los mejores exponentes

En la categoría AA intervendrán Charros Los Compadres de Cintalapa, Rancho Tierra Fría y Charros de Jericó, de San Cristóbal de Las Casas; Rancho Najchajcal, de Ocosingo; Ganadería Fereducam y Rancho El Olvido, procedente de Veracruz.

Por su parte, la AAA reunirá a un auténtico cartel de lujo encabezado por el campeón estatal Rancho El Refugio AFA, además de Rancho San Rafael, Hacienda Santa Teresa, Rancho El Laurel, todos clasificados al Campeonato Nacional 2026, así como Charros de Teapa y Heroica Reina Entre Ases, ambos provenientes del estado de Tabasco.

Tras el sorteo oficial quedaron definidos los primeros enfrentamientos. El viernes abrirán Charros Los Compadres frente a Rancho Tierra Fría; posteriormente se medirán Rancho Najchajcal y Rancho San Pedro, mientras que la jornada concluirá con el duelo entre Rancho El Laurel y Rancho San Rafael.

Encuentros

Para el sábado están programados los encuentros entre Rancho El Olvido y Ganadería Fereducam; posteriormente Rancho El Refugio AFA enfrentará a Charros de Teapa, mientras que el cierre correrá a cargo de Heroica Reina Entre Ases frente a Hacienda Santa Teresa.

Con un formato innovador, premios atractivos y la presencia de equipos protagonistas del ámbito charro regional y nacional, el Circuito Coyotes de Charrería 2026 busca consolidarse como una de las competencias más importantes del sureste mexicano y fortalecer el crecimiento de la Charrería en Chiapas.