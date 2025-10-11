Circuito Millonario reinicia actividades

El comité organizador del Circuito Millonario anunció varias novedades para la quinta edición del certamen que tradicionalmente tiene su casa en el lienzo de la Unión de Asociaciones de Charros de la Capital.

Tras concluir la cuarta edición, en la que Pícaros de Tuxtla se llevó los honores, los directivos del certamen hicieron un análisis para mejorar y tener más equipos con la única finalidad de hacer Charrería.

Además del apoyo de la Unión de Asociaciones de Charros de la Capital, el certamen contará con el aval de la Unión Estatal Chiapaneca de Charros de comanda Carlos de Jesús Bermúdez Albores.

Tendrán novedades en el sistema de competencia, considerando a equipos AA y AA+, considerando que para el próximo certamen nacional ningún equipo chiapaneco está catalogado en el sector AAA.

Cada categoría tendrá su peculiaridad para brindar igualdad de condiciones y que sea atractivo para el público en general. Será en próximos días cuando el comité organizador del Circuito Millonario brinde todos los detalles en cuanto a premios por sector, así como los conjuntos participantes.

De esta manera regresará en Circuito Millonario a la catedral de la Charrería capitalina, el lienzo de la Unión de Asociaciones de Charros de la Capital.

Este sábado a las 12:00 horas estarán Gallos de Tuxtla, Rancho San Antonio, Rancho San Rafael, y por la tarde saldrán Pícaros de Tuxtla y Charros de la Capital.

El domingo inician a la misma hora, con Rancho Tierra Fría, Hacienda Santa Teresa, Charros de Tuxtla, Rancho El Refugio. A las 16:00 horas saldrán al ruedo Rancho La Escondida, Rancho El Laurel, Ganadería Fereducam y Fraylescana R5.