Se acabaron las dudas, asegura Martino

Faltando pocos días para el inicio del Mundial, ya hay muy poco por inventar. Por eso, Gerardo Martino dice que todo está listo, preparado. La selección mexicana está en su punto para el primer compromiso de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Martino se encuentra tan seguro de que su equipo le va a responder, que —en entrevista exclusiva— señaló sin duda: “Ya está el once inicial contra Polonia (el primer rival de México en Qatar 2022, el 22 de noviembre en el estadio 974 de Doha)”.

No obstante, si está listo el cuadro para el primer duelo, ¿por qué no decirlo?, ¿por qué no revelarlo?, ¿qué esconde el técnico? “Nada, nada”, dice “El Tata”, sonriendo. “Lo que pasa es que todos miran de forma diferente. Pero creo que ya todos tienen una idea de lo que es. Todo está listo, más allá de que hubiera una sorpresa en lesiones o si podemos recuperar a los jugadores (con dolencias). Además, ya tengo una idea cercana de lo que puede ser el juego”.

¿Cómo será?, ¿cómo vienen los rivales?, se le pregunta. “La verdad es que evito los pronósticos contra los rivales. Poco me interesa si dicen que está arriba, en medio o abajo”, asegura. Pero, eso sí, lo dice sin dudar: “El primer juego es clave y a partir de ese partido, del resultado, se determinarán los dos partidos siguientes”.

Por eso reitera que el Tricolor está preparado para el 22 de noviembre. “Y no lo digo por lo que vamos a trabajar en Girona (España). Nos preparamos desde que terminó el juego contra El Salvador (30 de marzo de 2022, 2-0 en favor de México). Ese día ganamos la clasificación a la Copa del Mundo y de ahí comenzamos con todo, desde lo organizativo hasta lo futbolístico... Así que estamos listos”, subrayó.