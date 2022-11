Qatar 2022 habría sido para Sergio Ramos su quinto Mundial, pero no, no será así. Luis Enrique Martínez reveló la lista de convocados de la selección de España y entre los nombres que dio a conocer, no aparece el del central que ahora milita con el PSG en la Ligue 1 en Francia

Ramos disputó su primera Copa del Mundo en Alemania 2006, luego fue campeón del mundo en Sudáfrica 2010, no les fue tan bien en Brasil 2014 ni en Rusia 2018.

Ahora, fuera de la lista, Ramos deberá presenciar los partidos de su selección en un Mundial desde otro lugar, el del aficionado. La convocatoria está conformada por los porteros: Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya.

Defensas: Aymeric Laporte, Pau Torres, Jordi Alba, José Gayà, Hugo Guillamón, Eric García, César Azpilicueta y Dani Carvajal. Medios: Sergio Busquets, Rodri Hernández, Pedri González, Koke, Gavi Páez, Carlos Soler y Marcos Llorente.

Delanteros: Pablo Sarabia, Nico Williams, Marco Asensio, Álvaro Morata, Yeremy Pino, Ferran Torres, Dani Olmo y Ansu Fati.