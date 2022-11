Alberto del Río rinde tributo a su padre

La leyenda de la Lucha Libre José Luis Rodríguez Arellano, mejor conocido como “Dos Caras”, fue homenajeado en su natal San Luis Potosí a través de la instalación de una placa en la esquina que conecta las avenidas de Reforma y Damián Carmona en la capital de la entidad, y con una función estelar en el cuadrilátero donde participó su hijo, Alberto “El Patrón” del Río.

Previo al evento el Ayuntamiento capitalino develó un placa como reconocimiento a la trayectoria del luchador potosino, en la Avenida Reforma, sitio de grandes recuerdos para este querido atleta oriundo del estado, quien compartió que en esta vialidad inició su amor por la Lucha Libre.

“Comencé a verla en la Arena San Luis, que estaba sobre Reforma frente al Mercado Hidalgo, siempre me dejaban entrar gratis y eso era para mí una gran fortuna”, comentó Alberto del Río.

El luchador profesional —a quien apodan “El Patrón”— dijo no creer en el dicho popular que dice que ‘nadie es profeta en su tierra’, como lo demostraron él y su padre.

“Nunca he creído en eso, por supuesto que se puede ser profeta en tu tierra y más allá de donde naciste mientras trabajes. Es lo que siempre nos inculcaron mi abuelo, mi padre. No hay fórmula secreta para el éxito. No hay caminos fáciles. Es simplemente levantarse todos los días a trabajar y querer más que los demás. Es lo que siempre le digo a mis hijos, primero tienen que soñar con verse ahí y trabajar todos los días para lograrlo”.

En honor al luchador mexicano más importante de su generación, ‘Dos Caras’, se le rindió un homenaje encabezado por su hijo Alberto “El Patrón” y “Cinta de Oro” en una función estelar y gratuita que se realizó en la Plaza de los Fundadores.

Con un lleno total, niños, niñas y padres de familia entre rechiflas y gritos como “los rudos, los rudos, arriba los rudos”, “castígalo, castígalo” y “se vale sobar”, además fueron testigos de emotivos momentos durante el encuentro de estas leyendas del pancracio mexicano.

Dos Caras

José Luis Rodríguez Arellano, apodado también el “Hércules Potosino” debutó a los 18 años en el año de 1970, su físico le otorgó gran fama así como amplio dominio de las técnicas del ring.

Sus años más activos fueron en la década de 1970 hasta 1980 cuando alcanzó el éxito en la empresa Universal Wrestling Alliance (UWA) al ganar el campeonato mundial de peso pesado en tres ocasiones.

“Dos Caras” es parte medular de una dinastía de luchadores, su hermano mayor es “Mil Máscaras”