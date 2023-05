Inicia la “fiesta grande” para Toluca y Tigres

La Liguilla del Futbol mexicano ya comenzó y este jueves 11 de mayo de 2023, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León reciben a los Diablos Rojos del Toluca en lo que será el duelo de ida de los cuartos de final del Clausura 2023.

La escuadra felina logró acceder a la “fiesta grande” luego de vencer el pasado fin de semana en la ronda de repechaje al Puebla por marcador de 1-0.

El cuadro de Robert Dante Siboldi terminó en la posición siete de la tabla general con 25 puntos y al superar la reclasificación el rival en turno es Toluca.

Por su parte, los Diablos acabaron el certamen en la cuarta posición con 32 unidades. El equipo de Ignacio Ambriz cerró la campaña con un triunfo de 3-0 ante Necaxa y buscarán sacar una ventaja en el juego de ida para que en la vuelta, en la capital mexiquense traten de liquidar la eliminatoria.

El duelo entre estas dos escuadras se disputará en el estadio Universitario de Nuevo León a las 21:10 horas (tiempo del centro de México).

Sequía de goles

Quizá suene exagerado, pero desde hace dos partidos, André-Pierre Gignac no hace gol en Liga MX. Su último tanto fue en la jornada 16 ante el Puebla, con los que completó siete goles en el torneo regular, una cifra que cualquier delantero envidiaría. Pero para el francés no, para el histórico de los Tigres es muy poco y por eso adelante que en la Liguilla, en los cuartos de final contra el deportivo Toluca, espera explotar.

“Estoy tranquilo, sé que me va a caer la pelota, a veces no va a entrar, últimamente no he andado fino, pero estoy aquí”, mencionó en rueda de prensa al término del entrenamiento del equipo regio de cara al juego contra los Diablos Rojos de este jueves en el Volcán.

Además, dijo que según su perspectiva, ante los Tigres, todos los equipo se crecen y los porteros se vuelven Superman. “Lo tomo bien, hace 3 meses en el gol de Pumas era el mejor y tenía 5 o 6 goles en 7 juegos. Pasó lo que pasó, pegan en los postes, porteros que contra nosotros eran supermanes y en partidos después les faltaban manos, sabemos que contra nosotros es un partido que hay que jugar al 200 por ciento”, señaló.

El francés quiere dejar atrás lo que sucedió en el torneo regular, en el que los felinos tuvieron tres técnicos: Diego Cocca, quien se fue a la selección mexicana; Marco Antonio Ruiz, quien fue despedido, y Robert Dante Siboldi.