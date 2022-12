Detenidos y hospitalizados tras celebración

Un saldo de 14 detenidos, 21 efectivos heridos de los cuales 9 están hospitalizados, fue lo que dejó el festejo en Buenos Aires tras la llegada de la selección de Argentina.

A pesar de que el cuadro albiceleste se retiró tras realizar un recorrido por los aires en varios helicópteros, la gente siguió con la fiesta hasta la noche.

La policía se enfrentó con varios hinchas en la zona del Obelisco cuando intentaba desalojarlos, varias personas lanzaron piedras y botellas como respuesta.

Las fuerzas del orden intentaban retirar a la gente para evitar que se dañara una vez más al emblemático monumento y pudieran sufrir algún accidente, y para repeler el ataque dispararon balas de goma. La trifulca se armó cuando se intentó desalojar a varios hombres que ingresaron al Obelisco.

Miembros del Grupo Especial de Rescate (GER) fueron agredidos, y nueve de ellos continuaban internados en los Hospitales Rivadavia y Fernández. También hubo destrozos alrededor del Obelisco, se quemaron pasto y árboles, las calles repletas de basura dificultando el tránsito. Por otra parte, el presidente Alberto Fernández, lamentó no haber recibido a los campeones y entendió que fue imposible que transitaran los calles de Buenos Aires.

“Todo transcurrió en orden y con alegría, pero en un momento la caravana no pudo seguir por cantidad de gente. Seguro el presidente de la AFA quería que sea más extenso, pero era muy difícil en las condiciones que había ayer en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. No califico, ni descalifico a nadie”, dijo el mandatario a Radio con Vos. “Si no llegaron a la autopista 25 de Mayo para saludar a la gente en la 9 de Julio, puede ser una frustración de la AFA”.