Clases de TKD en Bonampak

El parque de la colonia Bonampak, específicamente la pista de Patinaje, se convertirá en un espacio de formación, disciplina y energía durante este periodo vacacional. Bajo la dirección del profesor Jorge Posada, se impartirán clases de Tae Kwon Do de lunes a viernes, en un horario de 5:00 a 6:30 de la tarde, abiertas para niñas, niños y jóvenes (a partir de los cinco años de edad).

El objetivo principal de este curso es aprovechar el tiempo libre para que los participantes desarrollen habilidades físicas y mentales a través de esta disciplina de origen coreano. El Tae Kwon Do no solo fortalece el cuerpo, ya que además fomenta el respeto, la concentración y la autoconfianza, cualidades que los alumnos pueden aplicar en su vida diaria.

Las sesiones están diseñadas para adaptarse a cualquier nivel, desde principiantes hasta practicantes con experiencia. El profesor Posada, con amplia trayectoria en la enseñanza de Artes Marciales, indicó que las clases combinarán ejercicios de acondicionamiento físico, técnicas básicas, formas y prácticas de combate controlado, todo en un ambiente seguro y motivador.

Se solicita a los interesados acudir con ropa deportiva cómoda y llevar suficiente agua para mantenerse hidratados durante la actividad. No es necesario contar con uniforme al inicio, lo que permite que cualquier interesado pueda integrarse de inmediato y comenzar a aprender.

Además del aspecto físico, el curso busca transmitir valores esenciales del Tae Kwon Do como la cortesía, la perseverancia, la integridad y el autocontrol. Estos principios serán reforzados en cada sesión, para que los alumnos no solo se formen como deportistas, sino también como personas con una mentalidad positiva y enfocada en el respeto.

Jorge Posada hizo extensiva la invitación a padres de familia y tutores para que inscriban a sus hijos y aprovechen esta oportunidad de integrarlos a una actividad que combina deporte, disciplina y diversión. Las inscripciones están abiertas y el contacto puede ser vía Whatsapp a los números 9612544131 o 9611277331.