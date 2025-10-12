¡Clásica derrota! México fue eliminado por Argentina

Toda la ilusión de avanzar a las Semifinales del Mundial Sub-20 se esfumó para la Selección Mexicana tras ser derrotada por la Selección de Argentina Sub-20 que mostró más oficio y mejor estrategia para vencer a la gran generación de futbolistas mexicanos en el Mundial de Chile.

La Albiceleste con pocas jugadas generó opciones de gol y no tuvo mayor problema para frenar al equipo mexicano. Esto era muy visible cuando tres o cuatro jugadores rodeaban a Gilberto Mora y cerraban los espacios para sus pases.

La baja de Domínguez también fue muy sensible para el conjunto azteca ya que tuvo que salir en camilla a los 8 minutos y su lugar fue ocupado por Hugo Camberos, que no tuvo la misma profundidad por la banda.

Para colmo, en ese minuto Argentina sacó provecho de su ventaja numérica en el campo de juego porque generó la jugada por la banda que terminó con el pase filtrado a Valentino Acuña y el disparo que obligó al arquero Emanuel Ochoa a lanzarse y dejar el balón para Maher Carrizo, quien finalmente fusiló para el 1-0.

Con la ventaja en el marcador, Argentina solo tuvo que cometer las faltas necesarias para que los mexicanos no hicieran su futbol. En este sentido, el árbitro Jalal Jayed se vio cómplice de los pamperos pues en más de una ocasión les perdonó la tarjeta.

Una de ellas fue una barrida de Gorosito sobre Gilberto Mora que, de haberse revisado, hubiera sido expulsión, ya que el defensa argentino le pegó con los tachos al mediocampista mexicano sin balón de por medio.

El 2-0 se fraguó con un estupendo pase filtrado para el delantero Mateo Silvetti que entró solo por el centro del campo y sin mayor problema definió ante la salida del arquero Ochoa.

El poco futbol del Tri solo apareció en los últimos 10 minutos tratando de mostrar coraje y cuando Eduardo Arce se dio cuenta que jugar por las bandas podía traer mejores resultados. De todos modos ya no hubo goles y llegó la clásica derrota ante Argentina.