Clásico Capitalino roba los reflectores

Luego del tropiezo en el Clásico Nacional ante las Chivas (1-2), las Águilas del América se preparan para la segunda parada en este tipo de rivalidades dentro del futbol mexicano: los Pumas.

De nueva cuenta, el estadio Ciudad de los Deportes será la sede de un partido de esta índole, en donde los azulcremas buscarán borrar el trago amargo en sus aficionados al perder con su “acérrimo» rival.

Los dirigidos por André Jardine se recuperaron luego de esa derrota, rescataron el empate (2-2) en su visita al estadio BBVA de los Rayados de Monterrey; y en la jornada a media semana salieron con los tres puntos del estadio Alfonso Lastras (0-1) del Atlético San Luis, gracias a la anotación de Alejandro Zendejas en la parte final del encuentro (88’).

Por su parte, los Pumas no han podido corregir el camino dentro del Apertura 2025, luego del 4 a 1 al Mazatlán FC, vino un empate en contra de los Tigres (1-1) y una sorpresiva derrota ante los Bravos de FC Juárez (3-1); situación que no tiene contentos a los seguidores felinos ya que anhelan que el equipo de la máxima casa de estudios del país vuelva a los días de gloria, que desde 2011 (campeones del Clausura de ese año) se les han negado.

Esta edición 152 en Liga MX del Clásico Capitalino (177 en total, contando amistosos, torneos de copa e internacionales) tiene gran importancia para ambas instituciones en caso de ganar; por el lado de los de Coapa, regresaría la confianza que se había perdido por parte de la afición y seguirían en puestos de Liguilla directa, mientras que a los universitarios les levantaría el ánimo y los mantendría en Play-In.