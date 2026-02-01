Clásico de alarido en el Flor de Sospó

Las oncenas del Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) y Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) pondrán el broche de oro a una atractiva fecha 18 de la Liga TDP, este domingo a las 15:30 horas, en el estadio Flor de Sospó.

El clásico más antiguo del grupo 2 pone cara a cara a dos escuadras en buen momento, puesto que Lechuzas llega como líder del pelotón, firmando una temporada espectacular con 43 puntos y disputando no solo el torneo de ascenso sino siendo además invitado a competir en la Copa Promesas y Copa Conecta, en la que midió fuerzas con clubes de categoría mayor.

Por su parte, Chifut se mantiene en la pelea por los puestos de arriba con 32 puntos y, si mantiene el paso, seguirá soñando con lograr la calificación a la primera Liguilla de su historia.

Choque caliente

Se espera que Chifut haga sentir el apoyo de sus fanáticos desde las tribunas, que siempre los alientan a ganar en casa y así dar la campanada ante un rival que ha sido intratable.

Precisamente, en la primera vuelta de la temporada, Lechuzas propinó un categórico 5-0 a Chifut, con goles de Mauricio Vázquez, Darinel Cabrera, Daniel Cruz, Diego Velasco y Jorge Coutiño. Sin embargo, Chifut se reforzó para la segunda vuelta y con nuevos jugadores, y con el apoyo de sus seguidores tratará de cobrar revancha.

Confianza en Lechuzas

Tras el desgaste de los recientes encuentros disputados, en Lechuzas llegó un periodo de calma, con una semana larga para preparar el partido y recuperar a jugadores que han estado bajo una gran exigencia.

Diego Escobar, quien en este mes fue convocado para jugar el Torneo del Sol en Toluca, Estado de México, reconoció que será un duelo importante contra Chifut, reconociendo que es un cuadro que en casa se hace fuerte con sus seguidores.

“Juega un papel muy importante la afición, pero nosotros a lo nuestro, que es adentro de la cancha, y vamos a demostrar de qué está hecho el Lechuzas”, sentenció el defensor.