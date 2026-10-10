Clásico tapatío y América vs Rayados, en la J11

Después de la pausa por la Fecha FIFA, el torneo Apertura 2026 de la Liga MX retoma sus actividades este sábado con cuatro encuentros correspondientes a la jornada 11. El clásico tapatío entre Atlas y Chivas, así como el enfrentamiento entre América y Monterrey, destacan en una cartelera que puede provocar movimientos importantes en la clasificación.

La actividad comenzará a las 17:00 horas con dos partidos: FC Juárez recibirá a Tijuana en el estadio Olímpico Benito Juárez, mientras Querétaro enfrentará a Atlante en La Corregidora. Los Bravos buscarán aprovechar su localía ante unos Xolos que necesitan sumar, y los Gallos Blancos intentarán imponerse a los Potros de Hierro para fortalecer sus aspiraciones en el campeonato.

Clásico tapatío

A las 19:00 horas, el estadio Jalisco será escenario de una nueva edición de la rivalidad entre Atlas y Chivas. Más allá del orgullo regional, ambos equipos tienen puntos importantes en disputa: Guadalajara buscará consolidarse entre los primeros lugares, en tanto que los rojinegros intentarán aprovechar el respaldo de su afición para imponerse a su adversario de la ciudad.

La intensidad y la presión propias de este clásico prometen un encuentro disputado, en el que ninguno de los dos conjuntos querrá ceder terreno. Para ambos, una victoria representaría un impulso anímico y deportivo en la recta intermedia del torneo.

Estadio Banorte

La jornada sabatina concluirá a las 21:10 horas con el choque entre América y Monterrey en el estadio Banorte. Las Águilas intentarán aprovechar su condición de local para mantenerse en la pelea por el liderato, y Rayados buscará un resultado que le permita acercarse a los primeros puestos de la clasificación.

En el panorama previo a la fecha, Toluca y América encabezan la tabla con 20 puntos, seguidos por Chivas con 18. Querétaro, León y Atlas suman 17 unidades, mientras Monterrey cuenta con 13 y necesita mejorar su cosecha para acercarse a los puestos de privilegio.

Con cuatro partidos y objetivos distintos en disputa, la jornada 11 ofrecerá una combinación de rivalidad regional y enfrentamientos entre clubes con aspiraciones de protagonismo. El regreso de la Liga MX después de la Fecha FIFA pondrá a prueba la regularidad de los equipos y podría modificar el panorama del Apertura 2026.