Clasifican 42 atletas al nacional de Mérida

Más de 40 nadadores chiapanecos alcanzaron las marcas para asistir al Campeonato Nacional de Natación Curso Largo 2026, a celebrarse del 15 al 19 de julio en Mérida, Yucatán.

Este fue el resultado del Selectivo Estatal que se desarrolló el fin de semana en la alberca del Centro de Entrenamiento del club deportivo El Delfín, donde se dieron cita 127 sirenas y tritones de 11 diferentes clubes.

Últimas marcas

En las últimas acciones del Campeonato Estatal Selectivo para el Nacional Curso Largo se registraron momentos llenos de dramatismo, con los atletas buscando superar el cronómetro para poder asistir a la justa que llevará a cabo el próximo mes la Aquatics México, afiliada a la World Aquatics.

Entre los nadadores que dieron marcas estuvieron Rodrigo Escobar Cruz (Delfín), en los 400 libres de la categoría 15-16 años; Ana Cáceres Nangusé (Delfín), Anna Kristel Cisneros Iturbe (AMC) y Fernanda Calderón Macías (AMC), en 50 pecho del sector 13-14 años; Valentina Espinosa Guzmán (Delfín), Renatta Palacios Martínez (AMC) y Valentina Escobar Cuesta (Delfín), en la misma prueba, pero de la categoría 15-16 años.

En 100 dorso, de la división 15-16 años, lograron su pasaporte Rodrigo Escobar Cruz, Ian de la Rosa Cruz (Delfín) y José Alejandro Cruz Ruiz (AMC). En 200 mariposa destacó con su pase Santiago Molina Pérez (AMC), en la categoría 13-14 años, y en la misma división, pero de la prueba de 200 dorso, se agregaron los nombres de Pablo Alejandro Calderón Aquino (AMC) y Sebastián Ortega Anzueto (Delfín).

Clasificación final

Aunque se trató de un evento para obtener marcas, la convocatoria de la Asociación Chiapas de Natación y Aguas Abiertas estableció la entrega de reconocimientos a los tres mejores equipos de acuerdo con los puntos sumados por sus nadadores en cada prueba, liderando la clasificación el club deportivo El Delfín con 2 mil 4 unidades, seguido en el segundo puesto por la Acuática Master Center con mil 439 puntos, mientras que Axolotes Fit & Go completó el podio en tercero con 533.