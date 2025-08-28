Clasifican chiapanecos a Juegos Escolares

El talento chiapaneco vuelve a ponerse en lo más alto del deporte escolar, luego de que Danna Paulina Bustamante Altuzar, Bryan Elías Ovando de los Santos, Mario Josué Ovando Durante y Cristopher González Leyva consiguieran su boleto a los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe, que tendrán lugar en Córdoba, Colombia, del 1 al 10 de noviembre.

Los cuatro taekwondoínes lograron su clasificación tras una sobresaliente participación en la Gimnasiada Nacional 2025, celebrada en Puebla, donde se dieron cita más de seis mil atletas de todo el país, compitiendo en disciplinas como Futbol, Beisbol, Ajedrez, Atletismo, Lucha, Esgrima, Box, Natación, Judo, Gimnasia y Tae Kwon Do.

Brillante actuación

La delegación respaldada por la Asociación de Deporte Escolar de Chiapas (Adech) se adueñó del primer lugar por estados en el Tae Kwon Do, lo que consolida a la entidad como un referente en esta disciplina a nivel nacional. Los resultados de Danna, Bryan, Mario y Cristopher no solo les permitieron subirse al podio en sus respectivas categorías, sino también integrar la selección que representará a México en el evento internacional.

Los medallistas pertenecen a destacadas escuelas del estado: Bryan Elías Ovando (+73 kg), Mario Josué Ovando (-73 kg) y Cristopher González (-55 kg) forman parte del club Panamericano Rep-Dom, dirigido por el entrenador Juan Pablo Arias, mientras que Danna Paulina Bustamante (-49 kg) pertenece al Panamericano Casta de Campeones, bajo la instrucción del profesor Walter Abarca Cabrera, quien además funge como presidente de la Adech.

“Gracias al esfuerzo de los atletas, entrenadores y padres de familia logramos una actuación histórica. Fue un trabajo arduo, con combates muy intensos, y al final tenemos cuatro representantes chiapanecos en la selección nacional. Esto demuestra que en Chiapas hay nivel y compromiso”, declaró Walter Abarca, visiblemente satisfecho por los resultados.

La Gimnasiada Nacional fue una prueba de alto nivel que puso a prueba la capacidad física y mental de cada competidor. En Tae Kwon Do, las gráficas estuvieron conformadas por atletas provenientes de prácticamente todos los estados del país, lo que elevó la exigencia en cada ronda. Aun así, los chiapanecos supieron manejar la presión y avanzaron con autoridad hasta los combates finales, demostrando técnica, velocidad y contundencia.

Ahora, con el boleto en mano, los cuatro seleccionados iniciarán su preparación rumbo a Córdoba, con entrenamientos intensivos y ajustes estratégicos para llegar en óptimas condiciones al certamen centroamericano. Su objetivo es claro: subir al podio internacional y dejar en alto el nombre de México.

Con este logro, Chiapas reafirma su crecimiento en el deporte escolar y, en particular, en el Tae Kwon Do, disciplina que sigue cosechando triunfos gracias al trabajo coordinado entre asociaciones, entrenadores y familias comprometidas con el desarrollo de los jóvenes talentos.