Clausura con broche de oro

La Copa Santos Tuxtla llegó a su fin y lo hizo de manera brillante, consolidándose como un certamen exitoso tanto en el plano deportivo como en el organizativo. La clausura se vivió en un ambiente festivo, con una magna celebración que reunió a jugadores, entrenadores, familias y directivos, quienes fueron testigos del cierre de una edición marcada por la competitividad y el orden.

Durante la ceremonia se reconoció el esfuerzo, la constancia y la disciplina de cada uno de los equipos participantes, resaltando el enfoque formativo que distingue a la Copa Santos Tuxtla y su impacto en el desarrollo del Futbol infantil y juvenil. La premiación fue uno de los momentos más emotivos, al ver reflejado en los rostros de los jugadores el fruto del trabajo realizado a lo largo del torneo.

Categoría 2018-2019

En la categoría 2018-2019, el conjunto de Coatzacoalcos se proclamó campeón, mientras que Fénix se quedó con el subcampeonato. Para la división 2016-2017, Cefor Campestre levantó el título, seguido de Raloy. En la 2014-2015, Fénix volvió a hacerse presente como campeón, dejando a Fusión en el segundo sitio.

Categoría 2010-2011

La categoría 2010-2011 tuvo como monarca a Tuzos Tapachula, con Santos Tuxtla como subcampeón, en tanto que en la 2008-2009 el campeonato fue para Leopardos, superando a Buchonsitos, que finalizó como subcampeón.

Asimismo, se destacó la labor de Eduardo González, director de la Academia Santos Tuxtla, quien ha sido pieza clave en el crecimiento y consolidación del torneo, además del respaldo de Yareni Díaz, representante de Sayaf Corporativo, cuyo apoyo resultó fundamental para el correcto desarrollo del evento.

La Copa Santos Tuxtla cerró su edición dejando grandes recuerdos, nuevos campeones y el firme compromiso de continuar impulsando espacios que fomenten valores, competencia sana y formación integral dentro y fuera de la cancha.