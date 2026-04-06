Clínica de picheo entra en fase inicial

La clínica de picheo encabezada por Víctor Guedez dará inicio formal a su proceso de trabajo con una sesión clave dirigida a todos los participantes previamente inscritos, quienes han sido convocados para presentarse este lunes 6 de abril a las 16:30 horas en el campo de Softbol en Caña Hueca, escenario que marcará el arranque de una etapa importante en su formación deportiva.

Este primer encuentro tendrá como objetivo principal establecer las bases del programa, explicando a detalle la metodología que se implementará a lo largo de la clínica. Además, el cuerpo de trabajo realizará una evaluación individual de cada participante, lo que permitirá identificar habilidades, áreas de oportunidad y nivel técnico actual en el picheo.

Con esta información, se podrá definir un enfoque de trabajo personalizado, buscando potenciar el rendimiento de cada lanzador y fortalecer aspectos fundamentales como la mecánica, la precisión y la potencia en sus envíos. La intención es que cada atleta reciba una preparación integral que impacte directamente en su desempeño dentro del diamante.

La iniciativa, respaldada por la Liga Municipal de Softbol de Tuxtla Gutiérrez, busca impulsar el desarrollo del talento local mediante herramientas profesionales y asesoría especializada. La presencia de Víctor Guedez representa una oportunidad valiosa para quienes desean llevar su nivel competitivo a otro escalón, en un entorno de aprendizaje estructurado.

Asimismo, se espera que esta clínica contribuya a elevar el nivel general del Softbol en la región, generando una base más sólida de lanzadores con fundamentos técnicos adecuados. El compromiso de los organizadores es ofrecer un espacio de crecimiento constante, donde la disciplina, la técnica y la constancia sean los pilares del progreso.

De esta manera, todo está listo para que los inscritos den el primer paso en este proceso formativo, en el que cada sesión será determinante para alcanzar un mejor rendimiento dentro del campo de juego.