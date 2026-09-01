Clivi Team Chiapas conquista el título

Con experiencia, amistad y un gran nivel competitivo, el Clivi Team Chiapas México femenil hizo historia al conquistar el título del III Campeonato Panamericano de Maxibaloncesto 2026, celebrado del 14 al 22 de agosto en Cartagena de Indias, Colombia.

El representativo mexicano dominó la categoría de 59 años y más al terminar invicto, con cinco victorias en igual número de encuentros, incluyendo el triunfo en la gran final frente al conjunto Santander de Colombia, resultado que les permitió subir a lo más alto del podio y recibir la medalla de oro.

A su regreso del certamen, la basquetbolista chiapaneca Adela Culebro destacó que el campeonato representa el resultado de muchos años de experiencia en las duelas y de la unión entre jugadoras de diferentes estados de México.

El equipo estuvo conformado por amigas y compañeras que han compartido torneos y experiencias durante años, procedentes de Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Monterrey. Con el respaldo de los patrocinadores, el doctor Bernardo Díaz y José Ricardo Moguel surgió Clivi Team Chiapas México, que demostró en tierras colombianas la calidad del Basquetbol mexicano en la categoría master.

Culebro resaltó además el trabajo del entrenador Darinel Escobar, cuya preparación técnica fue fundamental para conseguir las victorias desde la fase clasificatoria hasta la final, así como el respaldo de la delegada Adriana Mendoza.

El cuadro chiapaneco estuvo integrado por Olverida Gómez, Adela Culebro, Sulma Lázaro y Lourdes Martínez. De Ciudad de México participaron Claudia Patricia Mireles, Alma Rosa Hernández y Reyna Alejandra Avenalleda; de Puebla, Norma Contreras; de Veracruz, María del Carmen Mújica y Gracia Isela Ortiz; mientras que por Monterrey compitieron Delia Elizabeth Medina y Ofelia Torres.

El Panamericano contó con la participación de equipos internacionales avalados por la Asociación Mundial de Maxibásquet Amateur (AMMA), por lo que el campeonato representa un importante logro para el Baloncesto femenil mexicano.