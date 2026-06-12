Club 14 de Marzo conquista la corona

El equipo de 14 de Marzo Grupo Constructor se proclamó campeón del torneo nocturno libre de la Liga Palapa Fut 7, luego de imponerse con autoridad por marcador de 4-0 ante Petardos 2.0, en una emocionante final disputada en las instalaciones de Seven: Futbol de Altura.

Ante un nutrido público, ambas escuadras saltaron al terreno de juego con la firme intención de levantar el trofeo. Desde los primeros minutos quedó claro que sería un duelo intenso, con dos conjuntos que durante toda la temporada demostraron ser protagonistas y que llegaban con méritos suficientes para pelear por el título.

Héroe del doblete

El encuentro comenzó con gran ritmo y fue al minuto 5 cuando cayó la primera anotación. Jonathan Maza aprovechó una recuperación en media cancha para conducir el balón hacia el área rival y definir con un disparo cruzado que dejó sin posibilidades al guardameta, colocando el 1-0 para los constructores.

Lejos de conformarse con la ventaja, 14 de Marzo mantuvo la presión sobre la salida de Petardos 2.0. La estrategia rindió frutos nuevamente al minuto 12, cuando Erick Rivera recibió un pase filtrado dentro del área y con un toque preciso envió el balón al fondo de las redes para ampliar la diferencia a 2-0.

Petardos 2.0 intentó reaccionar antes del descanso, generando algunas aproximaciones importantes que fueron neutralizadas por la zaga rival y por las oportunas intervenciones del arquero de 14 de Marzo, que mantuvo intacta su portería durante la primera mitad.

Para el complemento, el conjunto subcampeón adelantó líneas buscando acercarse en el marcador; sin embargo, dejó espacios que fueron aprovechados por los campeones. Al minuto 35, Erick Rivera volvió a aparecer para firmar su doblete tras una rápida jugada colectiva que culminó con un potente disparo desde el interior del área para el 3-0.

Cuando Petardos 2.0 intentaba cerrar el partido de manera decorosa, llegó la estocada definitiva. Al minuto 38, Jonathan Maza encabezó un veloz contragolpe, dejó atrás a un defensor y definió con categoría ante la salida del portero para decretar el 4-0 definitivo y sellar una actuación memorable.

Final

El silbatazo final desató la celebración de jugadores, cuerpo técnico y seguidores de 14 de Marzo Grupo Constructor, que culminó una brillante campaña coronándose en el campeonato nocturno libre. Por su parte, Petardos 2.0 se quedó con el subcampeonato tras una destacada participación que también merece reconocimiento por el esfuerzo y la competitividad mostrados a lo largo del certamen.