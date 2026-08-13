Club Adlers toma el liderato de la tabla

Club Adlers se mantiene en la cima de la clasificación femenil del III Campeonato de Copa Deportycosas de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA), de acuerdo con la tabla de posiciones actualizada al 8 de agosto.

La escuadra aparece en el primer lugar de la clasificación con 14 puntos, producto de los resultados que ha registrado durante el desarrollo del torneo, colocándose por encima de Aztecas y Wakanda, que completan los primeros puestos.

Aztecas ocupa actualmente el segundo sitio con 13 unidades, manteniéndose a solo un punto del líder y con posibilidades de continuar escalando posiciones conforme avance la actividad de la competencia.

En el tercer puesto aparece Wakanda, que suma ocho y se mantiene dentro de la zona alta de la clasificación, mientras que Cinalex se ubica en el cuarto lugar con siete.

Parte media

La quinta posición corresponde a Leonas-Transportes, que acumula seis unidades, misma cantidad que ADN Stormins, aunque la clasificación coloca a las primeras por encima del cuadro de Stormins.

Más abajo se encuentra Fénix Chapultepec, que acumula tres y ocupa el séptimo escalón, seguido por Panteras B, que registra dos. En la parte baja de la clasificación aparecen Real Chiapas B, con un punto, y Aliadas, que hasta la actualización del 8 de agosto todavía no suma unidades.

La tabla refleja la intensa competencia que se mantiene entre los diferentes conjuntos participantes, particularmente en la parte alta, donde Club Adlers y Aztecas presentan una diferencia mínima en cuanto a puntos.

Actividad

El Campeonato de Copa Deportycosas 2026 forma parte de la actividad de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez, certamen que reúne escuadras femeniles en busca de avanzar en la clasificación y colocarse en los primeros puestos rumbo a las siguientes etapas de la competencia.

Cada jornada representa una nueva oportunidad para que los equipos sumen unidades y modifiquen sus posiciones, por lo que la pelea por los primeros lugares se mantiene abierta conforme avanza el calendario.

Con Club Adlers en lo más alto y Aztecas al acecho, la clasificación femenil presenta una cerrada disputa en la parte superior, mientras que el resto de los conjuntos buscará mejorar sus números en las próximas jornadas.