Club Alecam fortalece formación

Con la mira puesta en continuar desarrollando el talento de sus pequeños jugadores, el Club de Basquetbol Alecam sostuvo un encuentro amistoso frente al club Tecpatán, en una jornada que combinó actividad deportiva, aprendizaje y compañerismo.

El compromiso representó una oportunidad para que los basquetbolistas pusieran en práctica lo trabajado durante sus entrenamientos, además de identificar aspectos por mejorar en su desempeño individual y colectivo. Al tratarse de categorías infantiles, el objetivo principal fue sumar experiencia y fortalecer los fundamentos del “deporte ráfaga”.

En la duela, Alecam consiguió la victoria con marcador de 28-18, resultado que acompañó una jornada en la que ambos conjuntos tuvieron la oportunidad de competir y continuar con su proceso de formación.

Más allá de los puntos conseguidos, el amistoso permitió trabajar aspectos como los pases, los movimientos ofensivos, la defensa y la comunicación entre compañeros. Este tipo de encuentros también ayuda a los entrenadores a detectar detalles que pueden pulirse durante las prácticas y que resultan importantes para el crecimiento de los pequeños.

La visita del conjunto de Tecpatán fue igualmente una oportunidad para estrechar lazos entre jugadores de distintas localidades, quienes compartieron la cancha en un ambiente de respeto, amistad y sana competencia.

Para Alecam, abrir las puertas a equipos visitantes forma parte de su objetivo de impulsar el talento desde edades tempranas, mediante experiencias que contribuyan al desarrollo de habilidades deportivas y valores como la disciplina, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Con estas actividades, el club mantiene su apuesta por la formación integral de sus basquetbolistas, con la convicción de que cada partido representa una oportunidad para aprender, corregir errores y seguir creciendo dentro y fuera de la cancha.