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Club Daians celebra cuarto aniversario

Marzo 26 del 2026
En un gran ambiente, el Club Daians Fitness celebró con una Megaclase de Zumba en Tuxtla Gutiérrez. Cortesía
En un gran ambiente, el Club Daians Fitness celebró con una Megaclase de Zumba en Tuxtla Gutiérrez. Cortesía

Con energía, música y un ambiente lleno de entusiasmo, el Club Daians Fitness celebró su cuarto aniversario con una Megaclase de Zumba, efectuada en Tuxtla Gutiérrez, donde las participantes disfrutaron una jornada especial dedicada a la activación física.

La sesión estuvo dirigida por la instructora Zim Lupita Fitness, quien puso el ritmo al festejo con una dinámica clase que reunió a decenas de participantes, consolidando así una fiesta deportiva que combinó ejercicio, convivencia y motivación.

La directora general del club, Jesi López, compartió su satisfacción por este nuevo aniversario, destacando el esfuerzo constante que ha implicado mantener y hacer crecer este proyecto enfocado en la salud y el bienestar.

De igual forma, explicó que a lo largo de estos cuatro años han trabajado con disciplina para ofrecer un espacio adecuado, con entrenadores capacitados y certificados, lo que ha permitido brindar un servicio profesional a cada una de sus alumnas.

Asimismo, resaltó que la Megaclase también fue una oportunidad para agradecer a quienes han confiado en el club desde sus inicios, creando una comunidad sólida que sigue creciendo con el paso del tiempo.

La celebración incluyó rifas, regalos y diversas dinámicas que hicieron aún más especial la jornada, generando un ambiente de convivencia que fortaleció los lazos entre las participantes y el equipo de trabajo.

Finalmente, Jesi López reiteró la invitación para que más personas se sumen a esta propuesta deportiva, dirigida tanto a jóvenes como a adultos, con el objetivo de fomentar buenos hábitos mediante rutinas dinámicas de Zumba Fitness.

El Club Daians Fitness se ubica en avenida 28 de Agosto número 714, entre 15 de Mayo y Pino Suárez, en la colonia Bienestar Social de esta ciudad, donde continúan impulsando actividades enfocadas en promover una vida saludable.

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