Club Daians celebra cuarto aniversario

Con energía, música y un ambiente lleno de entusiasmo, el Club Daians Fitness celebró su cuarto aniversario con una Megaclase de Zumba, efectuada en Tuxtla Gutiérrez, donde las participantes disfrutaron una jornada especial dedicada a la activación física.

La sesión estuvo dirigida por la instructora Zim Lupita Fitness, quien puso el ritmo al festejo con una dinámica clase que reunió a decenas de participantes, consolidando así una fiesta deportiva que combinó ejercicio, convivencia y motivación.

La directora general del club, Jesi López, compartió su satisfacción por este nuevo aniversario, destacando el esfuerzo constante que ha implicado mantener y hacer crecer este proyecto enfocado en la salud y el bienestar.

De igual forma, explicó que a lo largo de estos cuatro años han trabajado con disciplina para ofrecer un espacio adecuado, con entrenadores capacitados y certificados, lo que ha permitido brindar un servicio profesional a cada una de sus alumnas.

Asimismo, resaltó que la Megaclase también fue una oportunidad para agradecer a quienes han confiado en el club desde sus inicios, creando una comunidad sólida que sigue creciendo con el paso del tiempo.

La celebración incluyó rifas, regalos y diversas dinámicas que hicieron aún más especial la jornada, generando un ambiente de convivencia que fortaleció los lazos entre las participantes y el equipo de trabajo.

Finalmente, Jesi López reiteró la invitación para que más personas se sumen a esta propuesta deportiva, dirigida tanto a jóvenes como a adultos, con el objetivo de fomentar buenos hábitos mediante rutinas dinámicas de Zumba Fitness.

El Club Daians Fitness se ubica en avenida 28 de Agosto número 714, entre 15 de Mayo y Pino Suárez, en la colonia Bienestar Social de esta ciudad, donde continúan impulsando actividades enfocadas en promover una vida saludable.