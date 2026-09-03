Club Deportivo Tuxtla prepara Circuito Abierto

El Club Deportivo Tuxtla se prepara para recibir una nueva competencia deportiva, el Circuito de Categoría Abierta, programado del 11 al 13 de septiembre en sus instalaciones de la capital chiapaneca.

El certamen tendrá como sede el Club Deportivo Tuxtla, ubicado en avenida 5º Norte Oriente número 1119, colonia Las Delicias, y estará dirigido a jugadores de categoría abierta que busquen medir su nivel con otros exponentes.

De acuerdo con la convocatoria, la actividad dará inicio el viernes 11 de septiembre a partir de las 16:00 horas y continuará hasta el domingo 13. El sistema será a dos de tres sets, con ventajas y “tie break” en todos los sets, por lo que los participantes deberán mostrar consistencia y concentración para avanzar en el cuadro.

Las inscripciones tendrán un costo de 500 pesos y permanecerán abiertas hasta el martes 8 de septiembre a las 20:00 horas. Los interesados pueden solicitar su registro y mayores informes comunicándose vía Whatsapp al número 9131388331.

Una vez concluido el periodo de registros, el sorteo de la competencia se hará el miércoles 9 de septiembre a las 10:00 horas, momento en el que quedará definido el camino de los participantes rumbo al campeonato.

Incentivos

Uno de los principales atractivos del circuito será la premiación destinada a los mejores jugadores del certamen. El campeón recibirá 5 mil pesos, mientras que el finalista también será reconocido con una recompensa económica, de acuerdo con la convocatoria.

Con esta competencia el Club Deportivo Tuxtla busca continuar generando espacios para la práctica y el desarrollo deportivo, además de reunir a jugadores de diferentes niveles en un escenario de competencia y convivencia.

La organización hizo un llamado a los interesados en participar para que se inscriban dentro del plazo establecido y aseguren su lugar en el torneo que arrancará el viernes 11 de septiembre con los primeros encuentros de la categoría abierta.