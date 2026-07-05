Club Palenque, un ejemplo de constancia y éxito

En una disciplina que poco a poco gana espacio en Chiapas, el Club de Patinaje Artístico de Palenque se ha convertido en un referente gracias al esfuerzo de sus atletas, entrenadores y familias. Desde su fundación, el 2 de febrero de 2014, esta institución ha demostrado que la falta de infraestructura no es un impedimento para alcanzar resultados sobresalientes en competencias oficiales.

Lo que inició con apenas cuatro niñas interesadas en practicar Patinaje Artístico, hoy se ha transformado en un proyecto consolidado que reúne a 34 deportistas distribuidas en los niveles de iniciación, intermedio y avanzado. Su crecimiento ha estado acompañado por una importante cantidad de logros que colocan a Palenque como uno de los municipios con mayor proyección en esta disciplina.

A lo largo de siete campeonatos estatales, las representantes del club han obtenido una impresionante cifra de 148 medallas, distribuidas en 29 de oro, 58 de plata y 61 de bronce. A nivel nacional también han dejado huella al participar en 25 competencias oficiales, donde acumulan seis preseas doradas, 17 plateadas y 19 de bronce.

Uno de los momentos más importantes para la institución llegó en 2022, cuando tres de sus atletas representaron al club en el evento panamericano celebrado en Cancún, experiencia que confirmó el crecimiento deportivo de las patinadoras chiapanecas frente a exponentes internacionales.

La presente temporada también han conseguido resultados destacados. En la Copa Femepar, celebrada en Oaxtepec entre enero y febrero, conquistaron una medalla de bronce, además de dos cuartos lugares y un décimo sitio en la modalidad espoir precompetitivo.

Posteriormente, en el Campeonato Inter Asociaciones, efectuado en marzo en la misma sede, nueve representantes consiguieron tres medallas de oro y una de plata, además de importantes posiciones en las categorías mini y espoir precompetitivo.