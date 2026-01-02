Clubes convocan a nuevo talento

Con vistas a su participación en diferentes campeonatos del 2026, clubes de Chiapas lanzaron el llamado a niños y jóvenes para presentarse a los entrenamientos.

En el caso de Osos de Chiapas, el enfoque está en la Temporada Infantil 2026 de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA), por lo que extendieron la invitación para las categorías peewee (2018-2017), potrillos (2016-2015), Jr. bantam (2014-2013) y bantam (2012-2011).

El inicio de las prácticas está programado para el martes 6 de enero en el campo de la Residencial Hacienda de Tuxtla Gutiérrez, en horario de 4 a 6 de la tarde. En adelante, los entrenamientos serán de lunes a jueves, en el mismo horario. Para más informes los interesados pueden llamar al teléfono 9612114880.

En San Cristóbal

La invitación fue hecha por el club Pretorianos en las mismas categorías antes mencionadas, iniciando también las prácticas desde el 6 de enero. Para más informes, contactar al "coach" Enrique Cartagena al teléfono 9671503286.

También se lanzó el llamado para integrarse a las filas de Búhos SC, aunque en este caso es solo para las categorías peewee y potrillos, con entrenamientos de lunes a viernes, en horario de 4 a 6 de la tarde, en el estadio de Futbol Americano. Para esta organización, los trabajos comenzarán hasta el 12 de enero y el contacto para más informes es al teléfono 9671190792.

El reto que afrontan

Es importante recordar que la división que pondrá en marcha las acciones de la OEFA Chiapas en 2026 es la peewee, cuyo calendario de competencia está programado del 28 de febrero al 18 de abril. Se disputará en la modalidad de juego 8 contra 8, con un peso máximo para portar el balón que va de los 35 a los 50 kilogramos.

La categoría potrillos también se jugará en formato 8 contra 8 y tendrá las mismas fechas de competencia que la peewee. Por su parte, la Jr. bantam se desarrollará del 18 de abril al 30 de mayo, en 8 contra 8; y en el caso de la bantam la competencia se hará en las mismas fechas, pero en la modalidad tradicional de 11 contra 11, sin restricción de peso.